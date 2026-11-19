Обычно слово "жаркое" вызывает в памяти тяжелый чугунок с картофелем и мясом, томящимися часами. Но здесь мы имеем дело с иным характером блюда: вместо привычного корнеплода — батат. Его природная сладость при обжаривании превращается в легкую карамелизацию по краям, а плотная, но мягкая текстура создает отличный контраст с копчеными нотами сарделек. Это честная домашняя еда для буднего вечера, когда не хочется плодить лишнюю посуду: всё готовится в одной сковороде, которая может стать и общим блюдом на центре стола.

Ингредиенты

Сардельки — 400 г

Батат (сладкий картофель) — 800 г

Красный лук — 1 шт.

Сладкий красный перец — 1 шт.

Сладкий зеленый перец — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Сушеный орегано — 2 ч. л.

Бальзамический уксус — 2 ч. л.

Растительное рафинированное масло — 2 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Сардельки нарезать кружками. Батат подготовить, нарезав кубиками примерно по 1 см. Красный лук и оба вида перца измельчить маленькими кубиками. Чеснок пропустить через пресс. В глубокой сковороде разогреть растительное масло. Обжарить сардельки с двух сторон до появления румяной корочки, после чего временно переложить их в отдельную тарелку. В той же сковороде, сохранив аромат сарделек, обжаривать батат, помешивая, в течение 5 минут. Затем накрыть крышкой и готовить еще 5 минут. Снять крышку. Добавить к батату лук и нарезанные перцы, обжаривать всё вместе 6-8 минут. В завершение добавить чеснок, орегано и бальзамический уксус. Посолить, поперчить и прогреть всё вместе еще 30 секунд.

Важный нюанс: из-за высокого содержания сахаров батат румянится значительно быстрее обычного картофеля. Если заметить, что края начали темнеть, а сердцевина осталась жесткой, стоит влить в сковороду пару ложек воды и ненадолго закрыть её крышкой — пар поможет овощу дойти до готовности.

Сардельки и батат требуют разного времени и температурного воздействия, поэтому их объединяют только в самом финале. Интересно, что здесь бальзамический уксус работает как необходимый противовес сладости корнеплода. Можно предположить, что если заменить его на каплю лимонного сока или добавить щепотку копченой паприки, блюдо сместится в сторону более яркого, "дымного" профиля.