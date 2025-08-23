Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аккумулятор будущего
Аккумулятор будущего
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:01

Меньше отходов, больше ресурса: батареи Subaru обещают двойную выгоду

Испытания твердотельных батарей помогут Subaru подготовить технологию для серийных авто

Компания Subaru приступила к испытаниям твердотельных аккумуляторов нового поколения, которые обладают меньшим весом и более высокой плотностью энергии по сравнению с традиционными литий-ионными.

Первые тесты проходят на заводе Gunma Manufacturing Oizumi в префектуре Гумма, где выпускают двигатели и трансмиссии. Новые батарейные блоки применяются в промышленных роботах и логистических контроллерах, задействованных в производственных процессах.

Характеристики и преимущества
Используются аккумуляторы Maxell PSB401010H. Их заявленный срок службы составляет 10 лет, что значительно превышает ресурс обычных литий-ионных батарей.

Дополнительные преимущества:

  • более длительные регламентные интервалы обслуживания,
  • снижение количества промышленных отходов,
  • керамический корпус, обеспечивающий дополнительную защиту.

Зачем это нужно?
В пресс-службе Subaru пояснили, что в промышленных роботах батареи выполняют роль резервного источника питания, необходимого для сохранности памяти оборудования. Увеличение срока службы позволит не только снизить эксплуатационные расходы, но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Итог
Испытания твердотельных батарей в промышленной среде станут для Subaru важным этапом на пути к внедрению технологии в серийные автомобили.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mercedes и BMW обсуждают совместное производство двигателей сегодня в 7:11

Mercedes и BMW зарыли топор войны: что стоит за неожиданным союзом конкурентов

Mercedes и BMW обсуждают редкое для автопрома партнерство: штутгартцы хотят закупать моторы у давних соперников, чтобы спасти гибридные проекты.

Читать полностью » Hyundai представит электромобиль Ioniq 3 для Европы в 2026 году сегодня в 6:56

Европа ждёт электробурю: Hyundai бросает перчатку Tesla

Hyundai готовит новый Ioniq 3 — электромобиль для Европы с доступной ценой, современными технологиями и стратегией конкуренции с Tesla.

Читать полностью » В России внедрение обновлённых правил обучения водителей отложено до марта 2026 года сегодня в 6:27

Дистанционка в автошколах откладывается — но изменения всё равно перевернут обучение

Власти отложили запуск новых программ для автошкол: онлайн-лекции, больше часов практики и обучение в таксопарках начнутся не раньше марта 2026 года.

Читать полностью » Средний автокредит в России вырос до 1,56 млн рублей в июле 2025 года — Объединённое кредитное бюро сегодня в 5:28

Суммы автокредитов в России бьют рекорды: почему машины берут дороже и дольше

Автокредитование в России показало рост в июле 2025-го, но рынок всё ещё отстаёт от прошлогодних показателей. Сработают ли новые ставки ЦБ?

Читать полностью » Chrysler анонсировал внедорожный кемпер Pacifica Grizzly Peak стоимостью до 60 тысяч долларов сегодня в 5:20

Минивэн, который рвётся в горы: Chrysler превратил Pacifica в суровый кемпер

Chrysler показал Pacifica Grizzly Peak — минивэн, превращённый в кемпер с внедорожными возможностями. Чем он удивит путешественников?

Читать полностью » Автостат сообщил о росте продаж подержанных Bentley и Lamborghini в России в июле сегодня в 4:12

Цены на Lamborghini Urus с пробегом озадачили россиян: сумма не укладывается в голове

Продажи подержанных люксовых авто в России в июле выросли почти на 20%. Лидеры рынка — Bentley и Lamborghini, но цены остаются внушительными.

Читать полностью » Audi готовит лимитированную версию RS3 GT 2026 года с усиленной подвеской сегодня в 4:06

Нюрбургринг выдал секрет: прототип Audi RS3 GT намекает на финальный аккорд легендарного мотора

Audi готовит прощальный RS3 GT — самую мощную версию хэтчбека с культовым пятицилиндровым мотором. Почему это может стать историческим событием?

Читать полностью » ВСК: в 2025 году на китайские автомобили пришлось 28% угонов в России сегодня в 3:35

Chery и Haval начали пропадать с парковок: владельцы не ожидали такого поворота

В России в 2025 году растёт число угонов китайских автомобилей, но продажи «китайцев» падают. Эксперты считают, что ситуация скоро изменится.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как избежать купания собаки в лужах: советы профессионалов по дрессировке
Садоводство

Спасаем урожай: советы Октябрины Ганичкиной для дождливого лета
Дом

Личный опыт: как отказ от яркого света улучшил мой сон
Питомцы

Специалисты объясняют, как новая формула корма помогает кошкам дольше оставаться молодыми
Красота и здоровье

Сушка белья на балконе и пыль: врач Филева назвала 4 причины обострения аллергии
Красота и здоровье

Врач Екатерина Демьяновская: пульсирующий шум в ушах может сигнализировать о проблемах с сосудами
Еда

Как приготовить пирожное Картошка со сгущенкой и маслом
Туризм

Самые безопасные страны для путешествий глазами туриста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru