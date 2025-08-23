Меньше отходов, больше ресурса: батареи Subaru обещают двойную выгоду
Компания Subaru приступила к испытаниям твердотельных аккумуляторов нового поколения, которые обладают меньшим весом и более высокой плотностью энергии по сравнению с традиционными литий-ионными.
Первые тесты проходят на заводе Gunma Manufacturing Oizumi в префектуре Гумма, где выпускают двигатели и трансмиссии. Новые батарейные блоки применяются в промышленных роботах и логистических контроллерах, задействованных в производственных процессах.
Характеристики и преимущества
Используются аккумуляторы Maxell PSB401010H. Их заявленный срок службы составляет 10 лет, что значительно превышает ресурс обычных литий-ионных батарей.
Дополнительные преимущества:
- более длительные регламентные интервалы обслуживания,
- снижение количества промышленных отходов,
- керамический корпус, обеспечивающий дополнительную защиту.
Зачем это нужно?
В пресс-службе Subaru пояснили, что в промышленных роботах батареи выполняют роль резервного источника питания, необходимого для сохранности памяти оборудования. Увеличение срока службы позволит не только снизить эксплуатационные расходы, но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Итог
Испытания твердотельных батарей в промышленной среде станут для Subaru важным этапом на пути к внедрению технологии в серийные автомобили.
