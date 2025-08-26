Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прическа с крабиком на коротких волосах
Прическа с крабиком на коротких волосах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:45

Масло батана: как этот тропический секрет ухаживает за вашими волосами

Специалисты объяснили, кому подходит масло батана и как правильно его использовать

Масло батана, родом из тропических регионов Центральной и Южной Америки, уверенно закрепилось в индустрии натуральной косметики. Его получают из орехов пальмы Elaeis oleifera, и именно благодаря богатому составу — незаменимым жирным кислотам и антиоксидантам — оно ценится как мощный уходовый компонент.

Эксперты отмечают, что масло помогает справляться с пушистостью и ломкостью, укрепляет волосы и придаёт им более ухоженный вид. При этом специалисты подчёркивают: ждать от него чудесного ускорения роста новых волос не стоит. Оно работает как кондиционирующее средство, улучшая структуру уже существующих прядей, а не стимулируя формирование новых фолликулов.

Чем оно отличается от других масел?

В отличие от популярных эфирных масел, например розмарина, которые требуют обязательного разведения, масло батана можно наносить напрямую на волосы и кожу головы. Его густая маслянистая текстура обеспечивает глубокое увлажнение и питание, что особенно ценно для густых, вьющихся или химически обработанных волос.

Кому оно подходит?

Наибольший эффект средство оказывает на сухие и повреждённые пряди. Благодаря высокому содержанию витамина Е и жирных кислот масло восстанавливает эластичность и мягкость волос, а также помогает при сухости кожи головы и склонности к шелушению. При правильном использовании оно способно уменьшать проявления перхоти.

А кому лучше воздержаться?

Специалисты предупреждают: масло батана подходит не всем. Его плотная структура может утяжелять тонкие или склонные к жирности волосы. Кроме того, при недостаточно тщательном смывании оно способно закупоривать поры кожи головы, что в отдельных случаях провоцирует себорейный дерматит. Поэтому обладателям тонких волос советуют наносить средство исключительно на длину и кончики, избегая корней.

Когда ждать результат?

По отзывам пользователей, заметное улучшение текстуры и прочности волос проявляется уже через 4-6 недель регулярного применения. Однако специалисты подчёркивают, что эффект ограничивается уходом за существующими волосами. Тем, кто ищет средства именно против выпадения или для стимуляции роста новых прядей, стоит ориентироваться на методы с клинически подтверждённой эффективностью — например, специализированные препараты или лечение под контролем врача.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Дмитренко назвала простые способы укрепить иммунитет осенью сегодня в 0:10

Секреты крепкого иммунитета в холодный сезон

Осенью организм особенно уязвим. Врач Екатерина Дмитренко рассказала, какие привычки и элементы образа жизни помогут укрепить иммунитет в этот период.

Читать полностью » Напиток с яблочным уксусом и корицей помогает регулировать сахар и снижать вес вчера в 18:29

Жир тает, как лёд: напиток, который запускает обмен веществ и помогает похудеть

Этот простой напиток из доступных ингредиентов запускает обмен веществ, очищает организм и помогает худеть. Натурально, вкусно и эффективно!

Читать полностью » Исследование показало, как общение влияет на продолжительность жизни пожилых людей вчера в 18:17

Тайна долголетия для пожилых: что связывает общение и здоровье

Новое исследование показывает, как общение и социальные связи влияют на продолжительность жизни пожилых людей, снижая риск смерти на 42%. Участвуйте в общественной жизни и укрепляйте здоровье!

Читать полностью » Врач Джавайд: менопауза влияет не только на цикл, но и на сердце, кости и мозг вчера в 17:32

Менопауза — не только приливы: неожиданные признаки, о которых молчат врачи

Менопауза начинается незаметно: сухость во рту, боли в суставах, скачки холестерина. Эти скрытые симптомы легко пропустить, но их важно знать.

Читать полностью » Ученые узнали, какая музыка поможет лучше запомнить детали вчера в 17:14

Музыка как секрет памяти: как эмоции влияют на запоминание деталей

Учёные выявили, как музыка влияет на запоминание: умеренные эмоции помогают лучше фиксировать детали, а слишком сильные их стирают.

Читать полностью » Средиземноморская диета снижает риск деменции даже у носителей гена Альцгеймера вчера в 16:22

На 35% меньше риска деменции: сила одной простой диеты

Новое исследование: средиземноморская диета снижает риск деменции на 35% даже у людей с геном APOE4. Гены — не приговор, питание и образ жизни решают.

Читать полностью » Советы по похудению перед свадьбой: опыт невест и рекомендации специалистов вчера в 16:12

Маленькие цели — большой результат: как невесты худеют без стресса

Сегодня мы разбираем, нужно ли худеть перед свадьбой. Узнайте, как сохранить уверенность и здоровье, не поддаваясь давлению окружающих.

Читать полностью » Медики советуют ежегодно проверять давление, сахар и холестерин после 35 лет вчера в 15:44

Сердце качает 7,5 тысяч литров крови в день — но вот что помогает ему не сломаться

Сердце нуждается в защите каждый день. Четыре простых шага — движение, контроль давления, борьба со стрессом и обследования — помогут снизить риск болезней.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Кузнецов: удалять мозоли самостоятельно опасно для здоровья
Авто и мото

Автоэксперт Алексей Тузов назвал слабые места китайских автомобилей
Спорт и фитнес

Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях
Культура и шоу-бизнес

Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok
Еда

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта
Туризм

В Биг-Суре находится уникальный пурпурный пляж Пфайффер
Наука и технологии

NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов
Питомцы

Доктор Николетта Серети: по тону лая можно определить состояние собаки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru