Летучая мышь в полёт
Летучая мышь в полёт
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:14

Даже без крови и укуса: врачи объяснили, как летучие мыши заражают бешенством

Врач Иван Еременко предупредил об опасности заражения бешенством от летучих мышей

Летучие мыши нередко вызывают любопытство — особенно если внезапно залетают в дом или на балкон. Но, как предупреждают врачи, такая "встреча" может быть опасной. Главная угроза — вирус бешенства, который передается даже при малейшем повреждении кожи. Об этом рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

"Болезнь передается через укусы или попавшую на поврежденную кожу слюну", — отметил врач-терапевт Иван Еременко.
"Даже незначительная царапина может стать "воротами” для бешенства", — подчеркнул специалист.

Почему летучие мыши опасны для человека

Бешенство — одно из самых смертельно опасных вирусных заболеваний на планете. После проникновения вируса в организм он поражает центральную нервную систему, разрушая нейроны и нарушая работу мозга. Болезнь всегда заканчивается летально, если вовремя не провести вакцинацию.

"Основная угроза заключается в возможности заражения бешенством", — объяснил Иван Еременко.

Летучие мыши считаются одним из природных резервуаров вируса. Они могут быть носителями болезни, не проявляя симптомов, поэтому даже внешне здоровое животное способно передать инфекцию.

Как происходит заражение

Передача вируса происходит в момент укуса или при попадании слюны заражённого животного на микроповреждения кожи и слизистых оболочек. Часто человек даже не замечает момента контакта — укус может быть поверхностным или без крови.

Инкубационный период бешенства варьируется от 10 дней до 3 месяцев, а иногда — дольше. Всё зависит от того, насколько близко к голове произошёл укус и как быстро вирус достиг центральной нервной системы.

Таблица "Как передаётся бешенство"

Путь заражения Пример Комментарий
Укус летучей мыши Животное прокусывает кожу Наиболее опасный вариант
Слюна на ранке Попадание жидкости на ссадину или царапину Достаточно микроповреждения
Через слизистые Контакт с глазами или ртом Очень редкий, но возможный путь
Контакт с шерстью Если есть порезы на руках Маловероятно, но риск сохраняется

Симптомы бешенства

Первые признаки могут напоминать простуду или усталость: головная боль, слабость, лёгкая температура. Затем появляются тревожные симптомы — повышенная раздражительность, бессонница, боязнь воды и света, судороги.

На этой стадии болезнь уже не лечится: вирус поражает мозг и приводит к смерти в течение нескольких дней. Единственный способ спасти человека — сразу обратиться за помощью и пройти курс прививок.

Почему бешенство так опасно

Бешенство — одно из немногих заболеваний, при котором смертность составляет почти 100 %, если прививка не сделана вовремя. Вирус быстро проникает в нервные ткани, двигаясь к мозгу по периферическим нервам. Как только он достигает центральной нервной системы, лечение становится бесполезным.

Вирус устойчив во внешней среде и может сохраняться в высушенной слюне до нескольких суток. Поэтому даже контакт с мёртвым животным нельзя считать безопасным.

