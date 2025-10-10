Даже без крови и укуса: врачи объяснили, как летучие мыши заражают бешенством

Летучие мыши нередко вызывают любопытство — особенно если внезапно залетают в дом или на балкон. Но, как предупреждают врачи, такая "встреча" может быть опасной. Главная угроза — вирус бешенства, который передается даже при малейшем повреждении кожи. Об этом рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

"Болезнь передается через укусы или попавшую на поврежденную кожу слюну", — отметил врач-терапевт Иван Еременко.

"Даже незначительная царапина может стать "воротами” для бешенства", — подчеркнул специалист.

Почему летучие мыши опасны для человека

Бешенство — одно из самых смертельно опасных вирусных заболеваний на планете. После проникновения вируса в организм он поражает центральную нервную систему, разрушая нейроны и нарушая работу мозга. Болезнь всегда заканчивается летально, если вовремя не провести вакцинацию.

"Основная угроза заключается в возможности заражения бешенством", — объяснил Иван Еременко.

Летучие мыши считаются одним из природных резервуаров вируса. Они могут быть носителями болезни, не проявляя симптомов, поэтому даже внешне здоровое животное способно передать инфекцию.

Как происходит заражение

Передача вируса происходит в момент укуса или при попадании слюны заражённого животного на микроповреждения кожи и слизистых оболочек. Часто человек даже не замечает момента контакта — укус может быть поверхностным или без крови.

Инкубационный период бешенства варьируется от 10 дней до 3 месяцев, а иногда — дольше. Всё зависит от того, насколько близко к голове произошёл укус и как быстро вирус достиг центральной нервной системы.

Таблица "Как передаётся бешенство"