Летучая мышь крупным планом
Летучая мышь крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:16

Летучие мыши облюбовали ваш дом? 3 шага, которые навсегда избавят от незваных гостей

WHO: изоляция и освещённость помогают защитить дом от летучих мышей

Появление летучих мышей в доме может показаться чем-то необычным, но на самом деле это происходит чаще, чем кажется. Хорошая новость в том, что есть простые и безопасные способы предотвратить такие визиты, не прибегая к жестким мерам.

Почему летучие мыши выбирают дома?

Эти ночные животные ищут тёмные, тёплые и спокойные места для дневного отдыха. Идеальными убежищами становятся чердаки, старые перекрытия и щели в крышах. Если рядом есть деревья и насекомые, вероятность "гостей" возрастает.

"Появление летучих мышей в городских условиях требует именно профилактического подхода — устранения доступа и изменения среды обитания", — отмечает энтомолог Уильям Х. Робинсон.

Уязвимые места в доме

1. Крыша

Фронтоны, щели между черепицей и стыками стен — лёгкий путь внутрь. Заделайте трещины и щели. Используйте металлические сетки на вентиляционных отверстиях.

2. Старые перекрытия

Между потолком и кровлей могут образовываться колонии, незаметные для жильцов. Регулярно осматривайте чердаки. Ставьте сетки на вентиляцию. Временно включайте свет для отпугивания.

3. Чердаки и тёмные комнаты

Сырость, редкое посещение и открытые отверстия делают эти зоны особенно привлекательными. Заделайте щели монтажной пеной или герметиком. Используйте датчики движения с автоматическим светом. Избегайте загромождения.

"Физическая изоляция и контроль освещённости — одни из самых эффективных способов предотвращения присутствия летучих мышей", — указывает Всемирная организация здравоохранения (WHO, Vector Control, 1997).

Что можно сделать без вреда для животных

  • Установить световые отпугиватели с датчиками движения.

  • Избегать ядов и ловушек — они запрещены и небезопасны.

  • При необходимости приглашать специалистов для гуманного удаления.

Вопросы и ответы

Опасны ли летучие мыши?
Да, они могут переносить бешенство и гистоплазмоз, но при отсутствии прямого контакта риск минимален.

Можно ли использовать химические препараты?
Нет. Вредные вещества запрещены законом и неэффективны.

Разрешено ли удалять колонии?
В большинстве регионов летучие мыши охраняются законом. Удаление возможно только специалистами и в определённые периоды.

Чтобы защитить дом от летучих мышей, достаточно вовремя заделать щели, установить сетки и поддерживать освещённость. Эти меры сохранят ваш дом в безопасности и при этом не нарушат природное равновесие.

