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Бастрыкин поставил на контроль проводимую в Мордовии проверку о
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Председатель Следственного комитета РФ возьмет под личный контроль проверку информации о предполагаемом банкете в исправительном учреждении Мордовии

Бастрыкин поставил на контроль проводимую в Мордовии проверку о "застолье" в местной колонии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки, проводимой в связи с информацией о предполагаемом "застолье" в исправительной колонии №7, расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Поводом для проверки стала публикация в газете "Известия", где был опубликован снимок "банкета", предоставленный источником, близким к правоохранительной системе региона. По данным издания, участниками "застолья" стали осужденные за тяжкие преступления, в том числе члены этнических преступных группировок, занимавшихся распространением наркотиков в России.

После появления этой информации Следственное управление СК России по Мордовии инициировало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Александру Завойских представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Ранее стало известно, что прокуратура Мордовии также заинтересовалась возможными нарушениями режимных требований осужденными в колонии и организовала собственную проверку.

Таким образом, ситуация с предполагаемым "застольем" в исправительной колонии №7 находится на контроле у высшего руководства Следственного комитета России, что свидетельствует о серьезности отношения к данному инциденту и намерении провести тщательное расследование.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Pulux11 , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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