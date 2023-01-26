Бастрыкин проверит законность строительства на месте снесенного бассейна в Пушкине

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с возможными незаконными действиями по возведению нового здания на месте ранее снесенного бассейна "Атлантида" в Пушкинском районе Петербурга. Местные жители утверждают, что должной реакции со стороны местных контролирующих органов пока не последовало.

В четверг, 28 января, пресс-служба СК РФ сообщила о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина по проверке якобы незаконной стройки на Кузьминском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. На этом участке ранее располагалось здание бассейна "Атлантида", пользовавшегося большой популярностью у местных жителей. Впоследствии организация была закрыта, а здание — заброшено.

Местные жители утверждают, что на данной территории ведется некая незаконная стройка. При этом попытки обращения в контролирующие органы не увенчалась успехом. Теперь в ситуации предстоит разобраться Бастрыкину.

Глава Следственного комитета России не впервые заинтересовался спорными сносами зданий или попытками возведения новых без должной документации в Петербурге.

Так, Бастрыкин взял на личный контроль и поручил разобраться в скандале со сносом исторического здания на проспекте Бакунина, 33. Градозащитники утверждают, что дом возвели до Революции 1917 года, что автоматически защищает его от сноса. Застройщики же говорят, что здание возвели после Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что СК РФ запросил собственную экспертизу для установления года строительства, 20 января 2023 года подрядчик приступил к сносу здания.

Градозащитники пытались остановить незаконный процесс, однако столкнулись с агрессией со стороны представителей подрядчика. Активист Ярослав Костров сообщил, что они толкали его и пытались отобрать телефон. Все происходило на глазах сотрудников полиции. Затем активист был задержан. Костров придерживается мнения, что Смольный и губернатор Александр Беглов активно "продвигают" интересы девелоперов, игнорируя сохранение культурных ценностей Петербурга.

Ранее глава СК РФ поручил принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности дома Лапина. Суд встал на сторону застройщиков и разрешил его снос. Однако здание является вещественным доказательством по уголовному делу и пока что имеет временную защиту от сноса и других работ демонтажного характера.