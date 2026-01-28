Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:53

Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения

Соблюдение базовых санитарных правил и наличие гигиенического сертификата у бассейна фактически сводят риск заражения к минимуму, пояснил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. О том, как обезопасить себя при посещении общественного бассейна он рассказал NewsInfo.

Жемчугов отметил, что ключевым фактором безопасности остается не поведение других посетителей, а соблюдение установленных санитарных норм самим учреждением. По его словам, при наличии официального гигиенического сертификата все потенциальные риски уже учтены регламентами и технологиями очистки воды.

"Надо убедиться, что есть гигиенический сертификат у бассейна, подписанный Роспотребнадзором, что все делается правильно, по технологии. И выполнять все инструкции, которые в бассейне предусмотрены", — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что дополнительные меры предосторожности в стандартных общественных бассейнах не требуются, так как вода постоянно проходит фильтрацию и обработку. Он добавил, что опасения по поводу загрязнений в бассейне в большей мере касаются частных, а не общественных купальных заведений.

"Если это приватный бассейн, особенно где купаются без купальных костюмов, то женщине сидеть на полотенце лучше, иначе можно получить заражение", — предупредил инфекционист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

