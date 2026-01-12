Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:44

Бассейн, сафари-тенты и эффект домино: как обновление глэмпинга оживило туристический поток

Субсидия обновила инфраструктуру глэмпинга в Приморье — Минтуризма Приморья

Летний сезон 2025 года показал, как точечные меры поддержки могут быстро изменить качество отдыха и спрос на конкретную площадку. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на Министерство туризма Приморского края. Благодаря субсидии глэмпинг "Линда" смог компенсировать часть расходов на благоустройство и заметно обновить инфраструктуру для гостей.

Что именно обновили в глэмпинге "Линда"

Субсидия, выделенная Министерством туризма Приморского края, позволила возместить часть затрат на развитие территории и повысить уровень комфорта. В результате в "Линде" появились новые сафари-тенты, расширившие возможности размещения и увеличившие выбор форматов отдыха. Обновления затронули не только проживание, но и досуговую составляющую, что обычно напрямую влияет на впечатления туристов.

Среди новинок также упоминается пати-тент, предназначенный для занятий йогой. Такой объект подчеркивает ориентацию глэмпинга на более "спокойные" и оздоровительные сценарии отдыха, где важны пространство, уединение и удобная площадка под активности. Вместе с ним на территории появился бассейн с террасой — элемент, который особенно востребован в теплый сезон и часто становится ключевым аргументом при выборе места проживания.

Экологичная инфраструктура и рост востребованности летом 2025 года

В ведомстве отмечают, что обновления включили и экологичную инфраструктуру. Под этим в сообщении подразумевается развитие территории в логике более бережного подхода к среде, что соответствует самому формату глэмпинга, где комфорт обычно сочетается с вниманием к природному окружению. В итоге "Линда" получила не набор разрозненных улучшений, а комплексное расширение возможностей для приема гостей.

Уже летом 2025 года глэмпинг стал заметно более востребованным и принял туристов из разных регионов России. Рост интереса связывают с тем, что инфраструктурные изменения стали ощутимыми именно в сезон, когда спрос на внутренний туризм традиционно максимален. Обновленная площадка смогла предложить гостям больше вариантов отдыха и более высокий уровень удобств.

Зачем региону такие субсидии и каков эффект на туризм

По оценке, приведенной в сообщении, меры поддержки такого типа работают на развитие туристической инфраструктуры и повышение качества отдыха в Приморском крае. Речь идет о механизме, при котором часть затрат на благоустройство возмещается, а бизнес получает возможность ускорить модернизацию без затяжных пауз. В результате выигрывает и объект размещения, и региональная отрасль, потому что появляются более конкурентоспособные предложения.

Для Приморского края, который развивает туристическое направление, подобные кейсы служат показателем практического эффекта субсидий. Когда обновления приводят к росту востребованности уже в том же сезоне, это становится важным сигналом для рынка: вложения в комфорт и инфраструктуру могут быстро конвертироваться в поток гостей и расширение географии туристов.

