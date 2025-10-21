Граффити против галерей: Джеффри Райт в байопике о Баския, который перевернул искусство 80-х

Фильм о Жане-Мишеле Баския "Samo Lives" завершил съёмки и обзавёлся звёздным актёрским составом. Байопик, посвящённый жизни и стремительному взлёту культового художника, станет одним из самых ожидаемых арт-проектов ближайшего времени.

Режиссёром картины выступил Джулиус Онах, известный по драме "Луз" и "Парадокс Кловерфилда". Он также стал соавтором сценария вместе с Питером Гланцом. По словам создателей, фильм передаст атмосферу нью-йоркской арт-сцены 1980-х, где Баския прошёл путь от уличного художника до символа целого поколения.

Главную роль исполнил Келвин Харрисон-младший, известный по биографическим ролям в фильмах "Элвис" и "Челюсти". Его участие уже вызвало интерес к проекту среди киноманов и ценителей искусства.

Кто сыграет в фильме

В актёрский состав вошли Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"), Лукас Гейдж ("Белый лотос"), Дейн ДеХаан (номинант на BAFTA), Чейз Суи Уондерс ("Тела, тела, тела").

Среди других участников — Денни Рамирес ("Топ Ган: Мэверик"), Кэтрин Ньютон ("Лиза Франкенштейн"), Томас Кречманн ("Кинг Конг"), Люси Фрай ("Академия вампиров"), Йолонда Росс ("Чи"), Прайа Фергюсон ("Очень странные дела"), Филлип Джонсон Ричардсон ("Аферисты"), Майкл Анджело Ковино, Самия Аллен-Грэм, Энтони Старр ("Банши").

О чём расскажет "Samo Lives"

Название отсылает к псевдониму SAMO (Same Old), под которым Баския начинал как уличный художник в Нью-Йорке. Фильм покажет, как молодой Жан-Мишель пробивался сквозь хаос метрополии, дружил с Энди Уорхолом, писал граффити и создавал свои первые полотна, наполненные энергией улиц.

Картина затронет темы самоидентификации, расовых предрассудков и внутренней борьбы художника, который стал символом "чёрного Ренессанса" в искусстве США.

Съёмки и команда

Производством занимались Джулиус Онах, Джон Бейкер, Роб Фенг, Эрик Ро, Джеймс Лопес и Чарльз Д. Кинг. Исполнительными продюсерами выступили Келвин Харрисон-младший, Чарльз Миллер, Стерлинг Брим и Ди Си Уэйд.

Съёмки уже завершены, и фильм находится на стадии постпродакшена. Дата премьеры пока не объявлена, но ожидается, что релиз состоится в 2025 году.

Интересные факты о Баския

Его первая работа под псевдонимом SAMO появилась на стенах Сохо и мгновенно стала городским феноменом. В 22 года он стал самым молодым художником, участвовавшим в выставке "Документа" в Касселе. Его картина "Без названия" была продана в 2017 году за рекордные 110,5 млн долларов.

Что ждать от фильма

"Samo Lives" обещает стать не просто байопиком, а визуальным манифестом эпохи. Зрители увидят атмосферу подвалов, клубов и галерей, где зарождалась новая волна искусства.