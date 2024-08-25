Басманный суд Москвы начнет заочный процесс по делу бывшего посла Украины, призывавшего к убийствам русских

Басманный суд Москвы приступит к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, который обвиняется в публичных призывах к насилию против русских. Об этом сообщили представители суда в комментарии для РИА Новости.

Заседание суда запланировано на 26 августа в 18:00. Врублевскому предъявляются обвинения по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ, которая касается действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на национальной почве с использованием угроз насилия.

Следствие утверждает, что в августе 2022 года, занимая пост посла Украины в Казахстане, Врублевский в интервью сделал заявление, которое содействовало формированию враждебного отношения к гражданам России, побуждая к насильственным действиям против них. Видеозапись этого интервью была опубликована в интернете и получила широкий доступ.

После того, как Врублевский* уклонился от следствия, он был объявлен в международный розыск, а суд принял решение заочно избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В 2022 году, после распространения видео с его призывами, Врублевский утратил статус желательного лица в Казахстане, что привело к его отзыву украинскими властями и назначению нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов, а также его фамилия была добавлена в базу данных розыска МВД РФ.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Фото: www. flickr. com/Commander, U. S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)