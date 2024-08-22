Колумбийская сборная не участвовала в турнире в России: Федерация баскетбола планирует юридические меры

Колумбия не отправила свою команду на турнир в России, где она потерпела бы поражение с разницей в 100 очков. Федерации баскетбола Колумбии подтвердила, что не направляла представителей в Пермь.

В своих социальных сетях федерация заявила: "Колумбийская федерация баскетбола не получала официального приглашения на участие в "Кубке Дружбы". Игроки и учебные заведения не получили согласия. Мы намерены принять юридические меры из-за использования нашего логотипа без согласия".

В первом матче турнира 21 августа, состоявшегося в универсальном спортивном комплексе "Молот" в Перми, сборная России одержала победу над командой Колумбии с результатом 155:53.

Наиболее эффективными игроками в этой встрече стали Александр Шашков (27 очков), Самсон Руженцев (26) и 19-летний Иван Егоров (25). У колумбийцев трое баскетболистов набрали более 10 очков: Бланко Даса — 17, Муньос Родригес — 12 и Чала Валеро — 11.

В "Кубке Дружбы", который длится до 25 августа, участвуют четыре команды: "ПАРМА" и три национальные сборные — России, Венесуэлы и Колумбии.

Фото: commons.wikimedia.org/Coentor (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)