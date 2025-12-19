Баскетбол на бумаге, миллионы — в тени: чем закончилось громкое дело в Югре

Уголовное дело о многомиллионных хищениях бюджетных средств в Югре завершилось обвинительным приговором. Суд установил, что деньги, выделявшиеся на развитие спорта и социальные проекты, систематически выводились через фиктивные договоры и подконтрольные структуры. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

Приговор по делу о хищениях

Ханты-Мансийский районный суд признал виновным учредителя ряда некоммерческих организаций Владислава Чернова. Среди структур, которыми он руководил, фигурируют Федерация баскетбола города Ханты-Мансийска и баскетбольный клуб на колёсах "Легион-Югра".

Суд установил, что Чернов причастен к мошенничеству и растрате бюджетных средств в крупном и особо крупном размере. Общая сумма ущерба превысила 40 млн рублей.

"Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств в крупном и особо крупном размере. Суд назначил подсудимому следующее наказание: 7 лет лишения свободы условно, испытательный срок — 5 лет, штраф в размере 500 тыс. рублей", — говорится в сообщении пресс-службы судов Югры.

В чем признали виновным Чернова

Подсудимый признан виновным сразу по нескольким эпизодам. Речь идет о 36 преступлениях по статье о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере и двух фактах пособничества в присвоении и растрате бюджетных средств.

Следствие установило, что преступления носили системный характер и совершались в течение нескольких лет. Чернов действовал не один, а в сговоре с другими участниками, используя свое положение и аффилированные организации.

Как действовала схема

Ранее в прокуратуре Югры сообщали, что с 2014 по 2020 год обвиняемый заключал фиктивные договоры между подконтрольными ему некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями округа. Формально речь шла об оказании различных услуг, однако фактически они не выполнялись.

Работы либо осуществлялись силами самих учреждений, либо сторонними подрядчиками. Несмотря на это, на основании поддельных актов выполненных работ деньги перечислялись на счета аффилированных структур, после чего обналичивались.

Итоги расследования

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест. Прокуратура предъявила иски о возмещении причиненного ущерба. Также Чернов заключил досудебное соглашение, в рамках которого дал признательные показания и сообщил следствию об обстоятельствах преступлений и других участниках схемы.

Условный приговор с длительным испытательным сроком и крупным штрафом стал итогом одного из самых резонансных дел о хищении бюджетных средств в сфере некоммерческих организаций Югры.