Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:05

Баскетбол на бумаге, миллионы — в тени: чем закончилось громкое дело в Югре

Суд в Югре вынес приговор по делу о хищении более 40 млн рублей — суды ХМАО

Уголовное дело о многомиллионных хищениях бюджетных средств в Югре завершилось обвинительным приговором. Суд установил, что деньги, выделявшиеся на развитие спорта и социальные проекты, систематически выводились через фиктивные договоры и подконтрольные структуры. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

Приговор по делу о хищениях

Ханты-Мансийский районный суд признал виновным учредителя ряда некоммерческих организаций Владислава Чернова. Среди структур, которыми он руководил, фигурируют Федерация баскетбола города Ханты-Мансийска и баскетбольный клуб на колёсах "Легион-Югра".

Суд установил, что Чернов причастен к мошенничеству и растрате бюджетных средств в крупном и особо крупном размере. Общая сумма ущерба превысила 40 млн рублей.

"Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств в крупном и особо крупном размере. Суд назначил подсудимому следующее наказание: 7 лет лишения свободы условно, испытательный срок — 5 лет, штраф в размере 500 тыс. рублей", — говорится в сообщении пресс-службы судов Югры.

В чем признали виновным Чернова

Подсудимый признан виновным сразу по нескольким эпизодам. Речь идет о 36 преступлениях по статье о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере и двух фактах пособничества в присвоении и растрате бюджетных средств.

Следствие установило, что преступления носили системный характер и совершались в течение нескольких лет. Чернов действовал не один, а в сговоре с другими участниками, используя свое положение и аффилированные организации.

Как действовала схема

Ранее в прокуратуре Югры сообщали, что с 2014 по 2020 год обвиняемый заключал фиктивные договоры между подконтрольными ему некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями округа. Формально речь шла об оказании различных услуг, однако фактически они не выполнялись.

Работы либо осуществлялись силами самих учреждений, либо сторонними подрядчиками. Несмотря на это, на основании поддельных актов выполненных работ деньги перечислялись на счета аффилированных структур, после чего обналичивались.

Итоги расследования

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест. Прокуратура предъявила иски о возмещении причиненного ущерба. Также Чернов заключил досудебное соглашение, в рамках которого дал признательные показания и сообщил следствию об обстоятельствах преступлений и других участниках схемы.

Условный приговор с длительным испытательным сроком и крупным штрафом стал итогом одного из самых резонансных дел о хищении бюджетных средств в сфере некоммерческих организаций Югры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Классические караоке-залы сократились на 4% за два года — Сафронов сегодня в 9:55
Постпандемийный бум живого общения: почему одна сеть караоке растёт на 35%, а другая — падает

В городах-миллионниках становится меньше караоке-баров, а молодёжь уходит в караоке-боксы. РБК выяснил, как меняется рынок и спрос.

Читать полностью » 14 регионов полностью отказались от абортов в частных клиниках — Лукьянов сегодня в 9:35
Не только государство: частный медсектор присоединяется к борьбе с абортами — озвучена статистика

РПЦ заявила, что частные клиники в десятках регионов меняют практику по абортам. Параллельно регионы принимают законы о запрете склонения.

Читать полностью » ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о бесплатных лекарствах для детей — Слуцкий сегодня в 9:05
Недоступное здоровье: как законопроект о бесплатных лекарствах исправит ситуацию

ЛДПР предлагает бесплатно обеспечивать лекарствами детей до 14 лет при лечении на дому, чтобы семьи не выбирали между здоровьем и базовыми расходами.

Читать полностью » Госдума запретила пронос подарков и алкоголя в здание с 19 декабря — Дивейкин сегодня в 8:58
Внутри внезапного решения: что заставило Госдуму экстренно запретить подарки и алкоголь

В Госдуме с 19 декабря запретили проносить подарки и алкоголь. Депутаты объясняют меру вопросами безопасности, этики и новым курсом на аскетизм.

Читать полностью » Слепая милостыня может закрепить зависимость от подаяний — священник Степанов сегодня в 8:56
Разоблачение уличных попрошаек: как ваша доброта делает их богаче, а проблемы — глубже

Священник из Подмосковья объяснил, почему милостыня требует рассудительности и в каких случаях деньги — не лучшая форма помощи.

Читать полностью » Алкогольные конфеты формируют у детей вредную привычку — Тутельян сегодня в 8:51
Детям под видом конфет: как сладкий обман формирует алкогольную зависимость с юных лет

В Минздраве заявили, что алкогольные конфеты опасны для детей: даже несколько штук могут дать дозу, сравнимую с бокалом вина.

Читать полностью » Температура ниже 18°C дает право на перерасчет за отопление — Бондарь сегодня в 8:34
Горячая вода чуть теплая? Вы вправе платить меньше — вот какой должна быть ее температура по ГОСТу

Life.ru объяснил, когда зимнее отключение отопления и горячей воды дает право на перерасчет, и какие сроки перерывов считаются допустимыми по правилам.

Читать полностью » Студенты МГСУ строят свой новый кампус вместе с Capital Group — пресс-служба НИУ МГСУ сегодня в 8:30
Студенты-строители не учатся, а строят: их новый кампус возводят они сами

Студентов НИУ МГСУ привлекли к строительству нового кампуса: они прошли практику на площадке и работали с документацией и геодезией.

Читать полностью »

Новости
Общество
Мошенники создают фейковые сообщества Тайного Санты — Храпунова
Общество
Приготовление новогоднего стола раздражает 47% россиян — опрос ВТБ
Общество
РЖД увеличили провозные возможности на направлении Москва — Петербург — РЖД
Общество
Более половины россиян хотят видеть на корпоративе живое выступление — hh.ru
Авто и мото
Средние цены на новые автомобили в России в 2026 году вырастут на 10% — "Автостат"
ЦФО
Похолодание в Москве начнётся с 23 декабря — Позднякова
Общество
Школьники повторяют мем шесть-семь на уроках по всему миру — Лента.ру
ЦФО
В Москве в начале недели выпадет снег и сформируется покров до 3 см — синоптик Тишковец
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet