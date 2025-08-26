Баскетболист удивился: российский город оказался комфортнее, чем он ожидал

Канадский баскетболист "Локомотива-Кубань" поделился первыми впечатлениями от жизни в Краснодаре. В интервью "Чемпионату" он отметил, что город произвел на него яркое впечатление.

"Здесь так же хорошо, как в Барселоне"

"Конечно, присутствует языковой барьер. Но город потрясающий. Я из Торонто, это тоже красивый город", — рассказал спортсмен.

Он признался, что сравнивает Краснодар с Барселоной и считает его комфортным для жизни.

Новый этап в карьере

Робертсон перешёл в "Локомотив-Кубань" в июне этого года. До этого он выступал за испанский клуб "Ховентуд".