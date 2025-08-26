Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Краснодар
Краснодар
© archive.org by Nikolay Sizonenko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:33

Баскетболист удивился: российский город оказался комфортнее, чем он ожидал

Канадский баскетболист Робертсон назвал Краснодар комфортным для жизни

Канадский баскетболист "Локомотива-Кубань" поделился первыми впечатлениями от жизни в Краснодаре. В интервью "Чемпионату" он отметил, что город произвел на него яркое впечатление.

"Здесь так же хорошо, как в Барселоне"

"Конечно, присутствует языковой барьер. Но город потрясающий. Я из Торонто, это тоже красивый город", — рассказал спортсмен.

Он признался, что сравнивает Краснодар с Барселоной и считает его комфортным для жизни.

Новый этап в карьере

Робертсон перешёл в "Локомотив-Кубань" в июне этого года. До этого он выступал за испанский клуб "Ховентуд".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал комплекс упражнений для здоровья суставов сегодня в 8:10

20 минут в день спасают суставы от износа и возвращают свободу движений

Узнайте, почему суставы стареют быстрее без многоплоскостных движений, и как 20-минутный комплекс поможет сохранить подвижность и силу.

Читать полностью » Тренер Beachbody Джоэл Фримен назвал упражнения со штангой лучшими для рук сегодня в 7:50

Штанга открывает секрет быстрых тренировок: всего 20 минут на руки

Эффективная 20-минутная тренировка со штангой: всего четыре упражнения, которые укрепят бицепс, трицепс и запястья, сделав руки сильными и подтянутыми.

Читать полностью » Каролина Араухо назвала seated calf raises эффективным способом развития камбаловидной мышцы сегодня в 7:10

Почему самые мощные мышцы ног работают только в покое

Икры считаются самыми упрямыми мышцами для роста. Узнайте, как упражнение seated calf raises помогает развить силу, выносливость и защитить суставы.

Читать полностью » Джоэл Фриман объяснил, какие упражнения со штангой развивают грудные мышцы сегодня в 6:50

Главная ошибка при тренировке груди, из-за которой мышцы не растут

Обычная штанга способна заменить тренажёры для прокачки груди. Какие упражнения выбрать и как избежать ошибок — советы тренера Джоэла Фримана.

Читать полностью » Холли Перкинс: ягодичный мост с подтягиванием ног развивает ягодицы и бицепс бедра сегодня в 6:10

Неправильная тренировка приводит к дисбалансу: как его избежать

Откройте секрет простого упражнения, которое одновременно прокачивает ягодицы и заднюю поверхность бедра, предотвращая дисбаланс и улучшая силу.

Читать полностью » Роб Сулавер объяснил, как выполнять отжимания для роста мышц сегодня в 5:50

Отжимания, которые превращаются в замену спортзалу: секрет, о котором молчат тренеры

Можно ли накачать мышцы, делая только отжимания? Эксперты раскрывают секреты правильной техники, прогрессии и подводные камни этого базового упражнения.

Читать полностью » Врачи Управления по охране здоровья женщин: ограничения для спорта во время менструации отсутствуют сегодня в 5:10

Менструация против спорта: кто на самом деле выигрывает в этой битве

Можно ли тренироваться во время менструации? Узнайте, какие упражнения реально помогают облегчить симптомы и когда лучше дать телу отдых.

Читать полностью » Мэтт Чэн назвал червячок одним из самых эффективных комплексных упражнений сегодня в 16:50

Упражнение с детским названием скрывает секрет мощных тренировок

Необычное упражнение с забавным названием укрепляет корпус, развивает гибкость и легко усложняется — и вот почему его стоит включить в тренировку.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Морковь – ваш щит от болезней: мнение врача Светланы Малиновской о пользе корнеплода
ПФО

В регионе увеличат штрафы за повторное нарушение правил парковки электросамокатов и велосипедов
Еда

Росстат: отгрузки картофеля в России в июле сократились на 22,3%
Садоводство

Мобильные клумбы помогают пережить капризную весну и летние ливни в Орле
Садоводство

Простой пояс на дереве сокращает популяцию вредителей на 70-80%: как это работает
Авто и мото

Россиянин взял Jetta VS5 в каршеринге и удивился: мотор тянет, но испытание на лежачих провалено
Питомцы

Креветки могут вызывать аллергию у собак, предупреждают ветеринары
Наука и технологии

Археологи обнаружили 21 захоронение эпохи бронзы и железа в Ставропольском крае
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru