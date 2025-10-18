Зелёный или фиолетовый? Какой базилик действительно полезнее для здоровья

Базилик — одно из самых ароматных растений, которое издавна используется не только как приправа, но и как природное лекарство. Его добавляют в салаты, соусы и напитки, а в народной медицине применяют для лечения простуд, заболеваний желудка и даже "для поднятия духа". Однако не все приписываемые базилику свойства имеют научное подтверждение. О реальных пользе и ограничениях рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман в интервью "Газете.Ru".

Чем ценен базилик

"Существует несколько разновидностей базилика, наиболее известные — зелёный (сладкий) и фиолетовый. Это пряное растение богато биологически активными веществами, витаминами и минералами. Эфирные масла (эвгенол, линалоол, цинеол) обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Флавоноиды и антоцианы, особенно в фиолетовых сортах, действуют как антиоксиданты. Базилик содержит витамины K, A, C, кальций, магний и железо", — рассказала Екатерина Гузман.

Базилик ценят за богатый состав и яркий аромат. В его листьях сосредоточено множество веществ, влияющих на обмен веществ, пищеварение и работу сосудов.

Фиолетовый сорт содержит больше антоцианов — природных красителей, которые придают растению насыщенный цвет и мощные антиоксидантные свойства.

Зелёный, или сладкий базилик, отличается более мягким вкусом и повышенным содержанием эфирных масел, что делает его идеальным для кулинарного использования.

Полезные свойства растения

Благодаря комбинации эфирных масел, флавоноидов и витаминов, базилик оказывает мягкое терапевтическое действие на организм.

Основные направления пользы:

При простуде. Эфирные масла помогают бороться с бактериями и облегчают дыхание при насморке.

Для ЖКТ. Настои и отвары из базилика улучшают пищеварение, уменьшают газообразование и спазмы.

Для сердца. Антиоксиданты снижают уровень воспаления, улучшают состояние сосудов и препятствуют накоплению холестерина.

Для нервной системы. Аромат базилика обладает лёгким расслабляющим эффектом и помогает снять стресс.

"Антиоксиданты и эфирные масла могут снижать уровень воспаления и играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила врач.

Как базилик действует на пищеварение

"Базилик традиционно использовался для снижения газообразования и как мягкое спазмолитическое средство. Современные данные подтверждают умеренный положительный эффект при функциональных нарушениях ЖКТ", — пояснила Гузман.

Благодаря сочетанию эфирных масел и дубильных веществ, базилик помогает при метеоризме, лёгких болях в животе и спазмах кишечника. Его часто применяют в составе травяных сборов для улучшения пищеварения после плотного приёма пищи.

Регулярное добавление свежих листьев в блюда стимулирует выработку желудочного сока и повышает аппетит, особенно у людей с пониженным тонусом ЖКТ.

Сравнение зелёного и фиолетового базилика