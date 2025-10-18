Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:24

Зелёный или фиолетовый? Какой базилик действительно полезнее для здоровья

Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, чем базилик действительно полезен и где преувеличивают его свойства

Базилик — одно из самых ароматных растений, которое издавна используется не только как приправа, но и как природное лекарство. Его добавляют в салаты, соусы и напитки, а в народной медицине применяют для лечения простуд, заболеваний желудка и даже "для поднятия духа". Однако не все приписываемые базилику свойства имеют научное подтверждение. О реальных пользе и ограничениях рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман в интервью "Газете.Ru".

Чем ценен базилик

"Существует несколько разновидностей базилика, наиболее известные — зелёный (сладкий) и фиолетовый. Это пряное растение богато биологически активными веществами, витаминами и минералами. Эфирные масла (эвгенол, линалоол, цинеол) обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Флавоноиды и антоцианы, особенно в фиолетовых сортах, действуют как антиоксиданты. Базилик содержит витамины K, A, C, кальций, магний и железо", — рассказала Екатерина Гузман.

Базилик ценят за богатый состав и яркий аромат. В его листьях сосредоточено множество веществ, влияющих на обмен веществ, пищеварение и работу сосудов.
Фиолетовый сорт содержит больше антоцианов — природных красителей, которые придают растению насыщенный цвет и мощные антиоксидантные свойства.

Зелёный, или сладкий базилик, отличается более мягким вкусом и повышенным содержанием эфирных масел, что делает его идеальным для кулинарного использования.

Полезные свойства растения

Благодаря комбинации эфирных масел, флавоноидов и витаминов, базилик оказывает мягкое терапевтическое действие на организм.

Основные направления пользы:

  • При простуде. Эфирные масла помогают бороться с бактериями и облегчают дыхание при насморке.

  • Для ЖКТ. Настои и отвары из базилика улучшают пищеварение, уменьшают газообразование и спазмы.

  • Для сердца. Антиоксиданты снижают уровень воспаления, улучшают состояние сосудов и препятствуют накоплению холестерина.

  • Для нервной системы. Аромат базилика обладает лёгким расслабляющим эффектом и помогает снять стресс.

"Антиоксиданты и эфирные масла могут снижать уровень воспаления и играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила врач.

Как базилик действует на пищеварение

"Базилик традиционно использовался для снижения газообразования и как мягкое спазмолитическое средство. Современные данные подтверждают умеренный положительный эффект при функциональных нарушениях ЖКТ", — пояснила Гузман.

Благодаря сочетанию эфирных масел и дубильных веществ, базилик помогает при метеоризме, лёгких болях в животе и спазмах кишечника. Его часто применяют в составе травяных сборов для улучшения пищеварения после плотного приёма пищи.

Регулярное добавление свежих листьев в блюда стимулирует выработку желудочного сока и повышает аппетит, особенно у людей с пониженным тонусом ЖКТ.

Сравнение зелёного и фиолетового базилика

Параметр Зелёный (сладкий) базилик Фиолетовый базилик
Вкус и аромат Мягкий, сладковатый, с нотами гвоздики Более насыщенный, терпкий
Содержание эфирных масел Выше Чуть ниже
Антиоксиданты (антоцианы) Меньше Больше
Основные свойства Улучшает пищеварение, обладает антисептическим действием Укрепляет сосуды, защищает клетки от окисления
Кулинарное применение Соусы, салаты, напитки Мясные блюда, консервация, настои

Миф о "базилике-афродизиаке"

"Существует мнение, что фиолетовый базилик повышает либидо. Антоцианы действительно улучшают микроциркуляцию и обладают антиоксидантным действием, однако клинических исследований, подтверждающих прямой афродизиак-эффект, не существует. Таким образом, утверждения о влиянии фиолетового базилика на либидо носят характер народного поверья и не имеют убедительной научной базы", — пояснила врач.

Легенды о том, что базилик повышает сексуальную активность, уходят корнями в древние традиции. В Древней Греции его считали символом страсти, а на Востоке добавляли в любовные зелья. Но науке пока не удалось подтвердить прямое влияние растения на гормональный фон или либидо.
Тем не менее, улучшение микроциркуляции и общее тонизирующее действие действительно могут косвенно влиять на самочувствие и настроение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать базилик лекарством от всех болезней.
    Последствие: игнорирование настоящих проблем со здоровьем.
    Альтернатива: использовать растение как часть сбалансированного питания.

  2. Ошибка: злоупотреблять базиликом в сыром виде.
    Последствие: возможно раздражение слизистой и изжога.
    Альтернатива: добавлять умеренно — 2-3 веточки в день.

  3. Ошибка: верить в "чудо-эффект" фиолетового базилика.
    Последствие: завышенные ожидания и неправильное использование.
    Альтернатива: помнить, что это ароматная специя с мягким общеукрепляющим действием.

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте базилик в блюда после готовки. Так сохраняются эфирные масла и витамины.

  2. Выбирайте свежие листья. Они должны быть упругими, без потемнений.

  3. Не сушите при высокой температуре. Лучше подсушить естественным образом — так сохраняются полезные вещества.

  4. Используйте базилик в сочетании с томатами, лимоном или оливковым маслом. Эти продукты усиливают усвоение антиоксидантов.

  5. Не храните базилик долго. Через неделю он теряет большую часть эфирных масел.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли употреблять базилик детям?
Да, в небольших количествах, начиная с 5 лет — в супах, соусах и салатах.

Есть ли противопоказания?
Да, не рекомендуется при тромбозах, гипертонии, беременности и после инсульта.

Какой базилик полезнее — зелёный или фиолетовый?
Фиолетовый содержит больше антиоксидантов, зелёный — больше эфирных масел, оба полезны.

Можно ли использовать эфирное масло базилика?
Да, но только разбавленным и не внутрь. Оно обладает антисептическим и расслабляющим эффектом.

