Зелёный или фиолетовый? Какой базилик действительно полезнее для здоровья
Базилик — одно из самых ароматных растений, которое издавна используется не только как приправа, но и как природное лекарство. Его добавляют в салаты, соусы и напитки, а в народной медицине применяют для лечения простуд, заболеваний желудка и даже "для поднятия духа". Однако не все приписываемые базилику свойства имеют научное подтверждение. О реальных пользе и ограничениях рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман в интервью "Газете.Ru".
Чем ценен базилик
"Существует несколько разновидностей базилика, наиболее известные — зелёный (сладкий) и фиолетовый. Это пряное растение богато биологически активными веществами, витаминами и минералами. Эфирные масла (эвгенол, линалоол, цинеол) обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Флавоноиды и антоцианы, особенно в фиолетовых сортах, действуют как антиоксиданты. Базилик содержит витамины K, A, C, кальций, магний и железо", — рассказала Екатерина Гузман.
Базилик ценят за богатый состав и яркий аромат. В его листьях сосредоточено множество веществ, влияющих на обмен веществ, пищеварение и работу сосудов.
Фиолетовый сорт содержит больше антоцианов — природных красителей, которые придают растению насыщенный цвет и мощные антиоксидантные свойства.
Зелёный, или сладкий базилик, отличается более мягким вкусом и повышенным содержанием эфирных масел, что делает его идеальным для кулинарного использования.
Полезные свойства растения
Благодаря комбинации эфирных масел, флавоноидов и витаминов, базилик оказывает мягкое терапевтическое действие на организм.
Основные направления пользы:
-
При простуде. Эфирные масла помогают бороться с бактериями и облегчают дыхание при насморке.
-
Для ЖКТ. Настои и отвары из базилика улучшают пищеварение, уменьшают газообразование и спазмы.
-
Для сердца. Антиоксиданты снижают уровень воспаления, улучшают состояние сосудов и препятствуют накоплению холестерина.
-
Для нервной системы. Аромат базилика обладает лёгким расслабляющим эффектом и помогает снять стресс.
"Антиоксиданты и эфирные масла могут снижать уровень воспаления и играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила врач.
Как базилик действует на пищеварение
"Базилик традиционно использовался для снижения газообразования и как мягкое спазмолитическое средство. Современные данные подтверждают умеренный положительный эффект при функциональных нарушениях ЖКТ", — пояснила Гузман.
Благодаря сочетанию эфирных масел и дубильных веществ, базилик помогает при метеоризме, лёгких болях в животе и спазмах кишечника. Его часто применяют в составе травяных сборов для улучшения пищеварения после плотного приёма пищи.
Регулярное добавление свежих листьев в блюда стимулирует выработку желудочного сока и повышает аппетит, особенно у людей с пониженным тонусом ЖКТ.
Сравнение зелёного и фиолетового базилика
|Параметр
|Зелёный (сладкий) базилик
|Фиолетовый базилик
|Вкус и аромат
|Мягкий, сладковатый, с нотами гвоздики
|Более насыщенный, терпкий
|Содержание эфирных масел
|Выше
|Чуть ниже
|Антиоксиданты (антоцианы)
|Меньше
|Больше
|Основные свойства
|Улучшает пищеварение, обладает антисептическим действием
|Укрепляет сосуды, защищает клетки от окисления
|Кулинарное применение
|Соусы, салаты, напитки
|Мясные блюда, консервация, настои
Миф о "базилике-афродизиаке"
"Существует мнение, что фиолетовый базилик повышает либидо. Антоцианы действительно улучшают микроциркуляцию и обладают антиоксидантным действием, однако клинических исследований, подтверждающих прямой афродизиак-эффект, не существует. Таким образом, утверждения о влиянии фиолетового базилика на либидо носят характер народного поверья и не имеют убедительной научной базы", — пояснила врач.
Легенды о том, что базилик повышает сексуальную активность, уходят корнями в древние традиции. В Древней Греции его считали символом страсти, а на Востоке добавляли в любовные зелья. Но науке пока не удалось подтвердить прямое влияние растения на гормональный фон или либидо.
Тем не менее, улучшение микроциркуляции и общее тонизирующее действие действительно могут косвенно влиять на самочувствие и настроение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать базилик лекарством от всех болезней.
Последствие: игнорирование настоящих проблем со здоровьем.
Альтернатива: использовать растение как часть сбалансированного питания.
-
Ошибка: злоупотреблять базиликом в сыром виде.
Последствие: возможно раздражение слизистой и изжога.
Альтернатива: добавлять умеренно — 2-3 веточки в день.
-
Ошибка: верить в "чудо-эффект" фиолетового базилика.
Последствие: завышенные ожидания и неправильное использование.
Альтернатива: помнить, что это ароматная специя с мягким общеукрепляющим действием.
Советы шаг за шагом
-
Добавляйте базилик в блюда после готовки. Так сохраняются эфирные масла и витамины.
-
Выбирайте свежие листья. Они должны быть упругими, без потемнений.
-
Не сушите при высокой температуре. Лучше подсушить естественным образом — так сохраняются полезные вещества.
-
Используйте базилик в сочетании с томатами, лимоном или оливковым маслом. Эти продукты усиливают усвоение антиоксидантов.
-
Не храните базилик долго. Через неделю он теряет большую часть эфирных масел.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли употреблять базилик детям?
Да, в небольших количествах, начиная с 5 лет — в супах, соусах и салатах.
Есть ли противопоказания?
Да, не рекомендуется при тромбозах, гипертонии, беременности и после инсульта.
Какой базилик полезнее — зелёный или фиолетовый?
Фиолетовый содержит больше антиоксидантов, зелёный — больше эфирных масел, оба полезны.
Можно ли использовать эфирное масло базилика?
Да, но только разбавленным и не внутрь. Оно обладает антисептическим и расслабляющим эффектом.
