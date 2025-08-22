Эта зелень защищает сердце и суставы: добавьте её в тарелку

Добавить в блюдо всего одну зелень — и оно станет заметно полезнее. По словам доктора Джиллиан Калбертсон из клиники Кливленда, таким универсальным усилителем здоровья является базилик.

Почему стоит есть базилик чаще

Эта ароматная трава содержит природные соединения, которые помогают предотвратить развитие хронических заболеваний, в том числе:

сердечно-сосудистых патологий,

диабета,

артрита,

воспалительных заболеваний кишечника,

отдельных видов онкологии.

Одно из самых изучаемых веществ — эфирное масло сладкого базилика. Исследования показывают, что оно способно тормозить рост раковых клеток и обладает выраженным антибактериальным эффектом.

Как использовать

За счёт слегка насыщенного вкуса базилик отлично сочетается с:

мясными блюдами,

рыбой,

овощными салатами.

Небольшой пучок свежей зелени — и привычный обед превращается в профилактику!