Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сердце и кардиограмма
Сердце и кардиограмма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:22

Эта зелень защищает сердце и суставы: добавьте её в тарелку

Врач клиники Кливленда назвала базилик универсальной травой для здоровья

Добавить в блюдо всего одну зелень — и оно станет заметно полезнее. По словам доктора Джиллиан Калбертсон из клиники Кливленда, таким универсальным усилителем здоровья является базилик.

Почему стоит есть базилик чаще

Эта ароматная трава содержит природные соединения, которые помогают предотвратить развитие хронических заболеваний, в том числе:

  • сердечно-сосудистых патологий,
  • диабета,
  • артрита,
  • воспалительных заболеваний кишечника,
  • отдельных видов онкологии.

Одно из самых изучаемых веществ — эфирное масло сладкого базилика. Исследования показывают, что оно способно тормозить рост раковых клеток и обладает выраженным антибактериальным эффектом.

Как использовать

За счёт слегка насыщенного вкуса базилик отлично сочетается с:

  • мясными блюдами,
  • рыбой,
  • овощными салатами.

Небольшой пучок свежей зелени — и привычный обед превращается в профилактику!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Крашкина рассказала, как свет, движение и белок помогают справиться с усталостью сегодня в 4:11

Свет против туч: как зарядиться бодростью в серый день

Психотерапевт объяснила, почему пасмурная погода делает нас сонными, и назвала три простых способа вернуть энергию и бодрость уже за неделю.

Читать полностью » Минздрав: безопасной дозы алкоголя не существует сегодня в 1:16

Опасность, которая таится в каждой рюмке — врачи предупредили снова

Минздрав напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Даже редкое употребление спиртного оказывает негативное влияние на организм и повышает риск болезней сердца, печени и поджелудочной железы.

Читать полностью » Врачи: средиземноморская диета и правильная осанка защищают суставы от артроза сегодня в 0:52

Суставы не должны хрустеть: пять простых правил против боли и воспалений

Медики назвали пять простых правил, которые помогут замедлить износ суставов: от спорта и диеты до осанки и ортопедической поддержки.

Читать полностью » Врач-диетолог Швабауэр рассказала, какие привычные продукты мешают похудению сегодня в 0:42

Хотите худеть без диет? Уберите эти продукты с тарелки

Диетолог назвала продукты, которые провоцируют набор веса: от сосисок и колбасы до выпечки на маргарине, соусов, соков и жареной еды.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова назвала угрозы для пищеварения и сна при отдыхе после еды сегодня в 0:32

Опасный ритуал миллионов: почему врачи запрещают отдыхать после приёма пищи

Эндокринолог рассказала, чем опасен отдых после еды: от изжоги и тяжести в животе до грыжи и желудочного кровотечения, угрожающего жизни.

Читать полностью » Врач-трихолог Ткачев: нанесение маски в душе снижает её эффективность сегодня в 0:22

Вместо блеска — разочарование: что вы делаете не так с уходом за волосами

Трихолог объяснил, почему маски для волос часто не работают: ключевые ошибки — влажные пряди, нанесение на корни и неправильное смывание.

Читать полностью » Доктор Кукадиа: увеличение груди у мужчин может указывать на заболевания печени и яичек сегодня в 0:13

Один редкий признак способен выдать опасные болезни на ранней стадии

Ускоренное увеличение груди у мужчин может быть не просто возрастной особенностью, а признаком серьёзных нарушений — от болезней печени до онкологии. Врач объясняет, в каких случаях симптом требует срочного обследования.

Читать полностью » Инфекционист назвала группы риска при свином и гонконгском гриппе сегодня в 0:11

Знай врага в лицо: кто переносит грипп хуже всего

Инфекционист объяснила, у кого свиной и гонконгский грипп протекают тяжелее всего и какие хронические болезни делают эти штаммы особенно опасными.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Какие сувениры действительно стоит привозить из путешествий
Красота и здоровье

Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность
Питомцы

Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен приедет в Москву на Международную неделю кино 24–25 августа
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Авто и мото

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой
Садоводство

7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее
Наука и технологии

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru