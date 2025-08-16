Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Базилик
Базилик
© Own work by Vikiçizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:34

Прищипнули не там — и куст пропал: правильная обрезка базилика, которая удвоит листья

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика

Срывать ароматные листья базилика для соуса песто, салатов или пасты — одно из главных удовольствий лета. Но к концу сезона даже самый здоровый куст может выглядеть усталым: длинные стебли, мелкие листочки, цветы вместо зелени.

Хорошая новость: несколько простых приёмов помогут вернуть растению силу и продлить урожай до самых заморозков.

Почему базилик вытягивается к концу лета

  • Жара и цветение (стрелкование) — в жару базилик начинает цвести, и все силы уходят на цветы, а не на листья.

  • Недостаток света — менее 6 часов прямого солнца в день приводит к вытягиванию стеблей.

  • Переизбыток удобрений — особенно азотных, которые вызывают бурный, но слабый рост.

  • Редкая обрезка — если не прищипывать верхушки, куст теряет пышность.

Признаки, что базилику нужен "срединный ремонт"

  • Много цветов, мало листьев — удалите соцветия, чтобы вернуть рост зелени.

  • Длинные стебли с большими промежутками между листьями — растению не хватает света или обрезки.

  • Короткие новые побеги — значит, вы срезали слишком много, дайте им отрасти минимум до 15 см.

3 шага для восстановления базилика

  1. Дайте больше солнца и влаги. Переставьте горшок на солнечное место или проредите тень от соседних растений. Поливайте глубоко, особенно в жару.
  2. Подкормите с умом. Если грунт истощён, внесите комплексное удобрение, но без избытка азота — он спровоцирует вытягивание.
  3. Правильно обрежьте. Срежьте вытянувшиеся побеги чуть выше пары здоровых боковых листьев. За один раз убирайте не больше трети растения. Повторяйте каждые 2-3 недели.

Совет: всегда срезайте над листовым узлом — там быстрее пойдут новые побеги, и куст станет гуще.

Как избежать вытягивания в будущем

Прищипывайте молодые растения с первых недель роста, держите их на солнце и собирайте зелень регулярно. Чем больше вырезаете правильно, тем пышнее базилик.

Конец лета — не приговор для базилика. Немного солнца, аккуратная обрезка и разумная подкормка — и вы ещё долго будете наслаждаться свежими листьями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хранение урожая зимой: колготки против гниения и плесени — лайфхак от садоводов сегодня в 11:46

Не выбрасывайте старые колготки: гениальный способ использования в саду

Узнайте, как старые колготки могут стать незаменимым помощником в саду! От подвязки растений до защиты от вредителей и удобного хранения урожая — этот простой лайфхак сэкономит ваши силы и средства, сделав садоводство экологичнее и эффективнее.

Читать полностью » Комнатные растения обожают этот дренаж: капрон и керамзит – простой способ спасти корни сегодня в 10:46

Забудьте о гнили: гениальный дренаж с использованием капрона решит все проблемы с корнями

Забудьте о гнили корней! Узнайте, как создать эффективный дренаж для комнатных растений с помощью керамзита и старых капроновых колготок. Простой и гениальный лайфхак.

Читать полностью » Калий повышает зимостойкость лилий и помогает подготовить их к следующему сезону сегодня в 10:26

Не дайте лилиям зачахнуть: вот что им нужно в августе для роскошного цветения в следующем сезоне

Узнайте, как правильно подкормить лилии в августе для обильного цветения в следующем сезоне. Важные элементы и лучшие удобрения. 150 символов.

Читать полностью » Как поливать огород, чтобы избежать корки на почве и получить богатый урожай сегодня в 9:46

Вода и урожай: как избежать смертельной ловушки для растений на вашем участке

Образование корки на поверхности почвы – распространенная проблема, которая негативно влияет на здоровье растений и урожайность. Узнайте, какие методы полива использовать, как подготовить почву к поливу и бороться с образованием корки.

Читать полностью » Лучшее время для пересадки и деления пионов — август и сентябрь сегодня в 9:21

Пионы зацветут пышнее: вот что нужно сделать сразу после цветения

Узнайте, как правильно ухаживать за пионами после цветения, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году. Обрезка, подкормка, защита от болезней и правильная пересадка.

Читать полностью » Как зонировать участок без забора: пошаговая инструкция для дачников Мордовии сегодня в 9:16

Как организовать дачу без забора: 5 шагов к уюту и открытости в Мордовии

Узнайте, как зонировать участок в Мордовии без заборов. 5 простых шагов, которые помогут создать уютные и открытые пространства на даче.

Читать полностью » Перелив, бедный грунт и нехватка света вызывают пожелтение герани сегодня в 8:39

Жёлтые листья на герани — не приговор: простой способ вернуть яркую зелень

Листья герани пожелтели? Узнайте о главных причинах этого явления и способах вернуть растению здоровье.

Читать полностью » Как защитить урожай без химии: секреты растений-защитников сегодня в 8:29

Невидимая армия в вашем саду: секреты растений-защитников, которые должен знать каждый

Узнайте о растениях-защитниках, которые помогут сохранить ваш сад здоровым и урожайным без использования химических средств. От бархатцев до мяты, эти растения создают невидимый щит от вредителей и болезней, улучшая экосистему вашего сада.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Красота и здоровье

Влияние TPO на репродуктивную систему: почему ЕС запрещает компонент в гель-лаках
Еда

Старинный метод крептования позволяет сохранить картофель без погреба
Авто и мото

На трассе Благовещенск — Свободный построили первый на Дальнем Востоке мост с вибролитым асфальтобетоном
Еда

Как правильно запекать кефаль в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара
Туризм

Национальный парк Титибу–Тама–Кай в Токио предлагает пешие маршруты для туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru