Прищипнули не там — и куст пропал: правильная обрезка базилика, которая удвоит листья
Срывать ароматные листья базилика для соуса песто, салатов или пасты — одно из главных удовольствий лета. Но к концу сезона даже самый здоровый куст может выглядеть усталым: длинные стебли, мелкие листочки, цветы вместо зелени.
Хорошая новость: несколько простых приёмов помогут вернуть растению силу и продлить урожай до самых заморозков.
Почему базилик вытягивается к концу лета
-
Жара и цветение (стрелкование) — в жару базилик начинает цвести, и все силы уходят на цветы, а не на листья.
-
Недостаток света — менее 6 часов прямого солнца в день приводит к вытягиванию стеблей.
-
Переизбыток удобрений — особенно азотных, которые вызывают бурный, но слабый рост.
-
Редкая обрезка — если не прищипывать верхушки, куст теряет пышность.
Признаки, что базилику нужен "срединный ремонт"
-
Много цветов, мало листьев — удалите соцветия, чтобы вернуть рост зелени.
-
Длинные стебли с большими промежутками между листьями — растению не хватает света или обрезки.
-
Короткие новые побеги — значит, вы срезали слишком много, дайте им отрасти минимум до 15 см.
3 шага для восстановления базилика
- Дайте больше солнца и влаги. Переставьте горшок на солнечное место или проредите тень от соседних растений. Поливайте глубоко, особенно в жару.
- Подкормите с умом. Если грунт истощён, внесите комплексное удобрение, но без избытка азота — он спровоцирует вытягивание.
- Правильно обрежьте. Срежьте вытянувшиеся побеги чуть выше пары здоровых боковых листьев. За один раз убирайте не больше трети растения. Повторяйте каждые 2-3 недели.
Совет: всегда срезайте над листовым узлом — там быстрее пойдут новые побеги, и куст станет гуще.
Как избежать вытягивания в будущем
Прищипывайте молодые растения с первых недель роста, держите их на солнце и собирайте зелень регулярно. Чем больше вырезаете правильно, тем пышнее базилик.
Конец лета — не приговор для базилика. Немного солнца, аккуратная обрезка и разумная подкормка — и вы ещё долго будете наслаждаться свежими листьями.
