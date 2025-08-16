Прищипнули не там — и куст пропал: правильная обрезка базилика, которая удвоит листья

Срывать ароматные листья базилика для соуса песто, салатов или пасты — одно из главных удовольствий лета. Но к концу сезона даже самый здоровый куст может выглядеть усталым: длинные стебли, мелкие листочки, цветы вместо зелени.

Хорошая новость: несколько простых приёмов помогут вернуть растению силу и продлить урожай до самых заморозков.

Почему базилик вытягивается к концу лета

Жара и цветение (стрелкование) — в жару базилик начинает цвести, и все силы уходят на цветы, а не на листья.

Недостаток света — менее 6 часов прямого солнца в день приводит к вытягиванию стеблей.

Переизбыток удобрений — особенно азотных, которые вызывают бурный, но слабый рост.

Редкая обрезка — если не прищипывать верхушки, куст теряет пышность.

Признаки, что базилику нужен "срединный ремонт"

Много цветов, мало листьев — удалите соцветия, чтобы вернуть рост зелени.

Длинные стебли с большими промежутками между листьями — растению не хватает света или обрезки.

Короткие новые побеги — значит, вы срезали слишком много, дайте им отрасти минимум до 15 см.

3 шага для восстановления базилика

Дайте больше солнца и влаги. Переставьте горшок на солнечное место или проредите тень от соседних растений. Поливайте глубоко, особенно в жару. Подкормите с умом. Если грунт истощён, внесите комплексное удобрение, но без избытка азота — он спровоцирует вытягивание. Правильно обрежьте. Срежьте вытянувшиеся побеги чуть выше пары здоровых боковых листьев. За один раз убирайте не больше трети растения. Повторяйте каждые 2-3 недели.

Совет: всегда срезайте над листовым узлом — там быстрее пойдут новые побеги, и куст станет гуще.

Как избежать вытягивания в будущем

Прищипывайте молодые растения с первых недель роста, держите их на солнце и собирайте зелень регулярно. Чем больше вырезаете правильно, тем пышнее базилик.

Конец лета — не приговор для базилика. Немного солнца, аккуратная обрезка и разумная подкормка — и вы ещё долго будете наслаждаться свежими листьями.