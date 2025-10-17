Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Квантовый фотосинтез
Квантовый фотосинтез
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:04

Почему бабушки в Бразилии не теряют память: секрет в обычной приправе

Nutrients: экстракт базилика снижает окислительный стресс в нейронах

Учёные из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) обнаружили, что экстракт американского базилика способен защищать мозг от возрастных изменений, снижая уровень окислительного стресса и воспалительных процессов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients и уже привлекли внимание нейробиологов всего мира.

Как работает экстракт базилика

Эксперимент проводился на лабораторных крысах, где исследователи оценивали влияние добавки на гиппокамп - область мозга, отвечающую за память, внимание и обучение. Именно здесь происходят первые возрастные изменения, связанные с ухудшением когнитивных функций.

Учёные выяснили: экстракт американского базилика значительно снижает концентрацию активных форм кислорода (АФК) - молекул, которые образуются в процессе обмена веществ и повреждают клетки, вызывая цепную реакцию окисления.

"Активные формы кислорода играют ключевую роль в старении нейронов, и их избыток ускоряет когнитивный спад", — пояснили авторы исследования.

Что такое окислительный стресс

Окислительный стресс — это состояние, при котором баланс между свободными радикалами и антиоксидантами нарушается. Клетки не успевают "гасить" агрессивные молекулы кислорода, и те начинают разрушать мембраны нейронов, ДНК и белки. В результате ухудшается передача нервных сигналов, снижается пластичность мозга и способность к обучению.

Экстракт базилика помогает восстановить этот баланс, активируя естественные защитные механизмы клеток и препятствуя накоплению повреждений.

Антивоспалительный эффект

Одним из важнейших результатов стало снижение уровня воспалительных цитокинов - белков, участвующих в запуске иммунной реакции. После курса добавки концентрация TNF-α (фактора некроза опухоли альфа) и IL-1β (интерлейкина-1 бета) значительно снизилась.

Эти молекулы при хроническом избытке вызывают нейровоспаление, которое разрушает нервные связи и ускоряет старение мозга. Таким образом, экстракт американского базилика не только защищает клетки от окислительного стресса, но и уменьшает воспаление, действуя комплексно.

Химия защиты: что внутри растения

Секрет эффективности кроется в его составе. Биохимический анализ показал, что американский базилик богат фенольными соединениями, обладающими выраженным антиоксидантным действием:

  • розмариновая кислота - известный природный антиоксидант, усиливающий защиту мембран;
  • хлорогеновая кислота - соединение, которое тормозит воспалительные реакции и улучшает обмен веществ в мозге.

Именно этот фитохимический дуэт обеспечивает растению способность защищать нейроны от повреждений и продлевать их активность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что старение мозга неизбежно и зависит только от возраста.
  • Последствие: игнорирование профилактики когнитивного снижения.
  • Альтернатива: использовать природные нейропротекторы, такие как экстракт базилика, для замедления возрастных изменений.

А что если базилик поможет и людям?

Хотя эксперименты пока проводились на животных, исследователи уверены — полученные данные можно использовать в разработке добавок для защиты мозга человека. В ближайших планах — определить оптимальную дозировку и форму приёма экстракта, а также проверить его совместимость с другими антиоксидантами, например, витамином Е и коэнзимом Q10.

"Мы намерены выяснить, какая концентрация активных веществ наиболее эффективна и безопасна для человека", — сообщили авторы работы.

Плюсы и минусы метода

Преимущества Возможные ограничения
Натуральный состав и мягкое действие Не изучена точная дозировка для человека
Сочетание антиоксидантного и противовоспалительного эффектов Требуются клинические испытания
Потенциал профилактики когнитивных расстройств Эффективность может зависеть от формы экстракта

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте свежий базилик в рацион. Это источник антиоксидантов, который поддерживает здоровье сосудов и мозга.

  2. Выбирайте натуральные экстракты. При покупке обращайте внимание на указание действующих веществ (розмариновая и хлорогеновая кислоты).

  3. Комбинируйте с правильным образом жизни. Сон, умеренная физическая активность и отказ от курения усиливают эффект растительных антиоксидантов.

  4. Перед приёмом добавок консультируйтесь с врачом. Особенно при хронических заболеваниях или приёме других лекарств.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли заменить обычный базилик американским?
Да, оба вида схожи по составу, но американский базилик содержит более высокие концентрации фенольных кислот.

Можно ли использовать экстракт в кулинарии?
В кулинарных количествах — безопасно. Но для терапевтического эффекта нужна стандартизированная форма добавки.

Есть ли доказательства пользы для человека?
Пока исследование проведено на животных, однако аналогичные эффекты ранее наблюдались у других растительных антиоксидантов.

3 интересных факта

  1. Американский базилик (Ocimum americanum) активно используется в традиционной медицине Индии и Африки для укрепления нервной системы.

  2. Розмариновая кислота также содержится в розмарине и шалфее, известных своими когнитивными свойствами.

  3. Фенольные соединения базилика способны усиливать действие других антиоксидантов — эффект синергии.

Почему это открытие важно

Современная наука всё чаще ищет естественные способы защиты мозга, не вызывающие побочных эффектов. Открытие бразильских учёных показывает, что привычное растение может стать основой новых нейропротекторных препаратов, способных замедлить старение и сохранить память.

Исследование лишь начало пути, но уже ясно: базилик — это не просто ароматная приправа, а потенциальный щит для мозга.

