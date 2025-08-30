Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гибридный муравей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:50

Крошечный, но мощный: как Basiceros enana бросает вызов современным представлениям

Открытие нового вида муравьев Basiceros enana в Карибах подтверждено учеными

Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны скрывает природа? Группа биологов из Технологического института Нью-Джерси (NJIT) сделала поразительное открытие, обнаружив первую окаменелость муравья рода Basiceros в Карибском бассейне. Эти "земляные муравьи" славятся своей способностью сливаться с окружающей средой, а найденный образец в доминиканском янтаре возрастом 16 миллионов лет стал настоящей сенсацией.

Описание находки

Исследователи представили новый вид, названный Basiceros enana. Этот крошечный муравей, длина которого всего 5,13 миллиметра, является самым маленьким известным представителем своего рода, что существенно меньше современных сородичей, достигающих почти девяти миллиметров.

По словам Джанпьеро Фиорентино, ведущего автора исследования, поиск муравья этого рода в природе — задача не из лёгких из-за его неуловимости. Найти его окаменелость в янтаре — всё равно что отыскать алмаз. Окаменелость демонстрирует уникальные морфологические особенности, которые отличают её от всех современных видов Basiceros, что требует пересмотра эволюционной истории этой группы.

Расширение ареала

До этого открытия муравьи рода Basiceros были известны только в неотропических лесах от Коста-Рики до юга Бразилии. Таким образом, находка в Доминикане расширяет их исторический ареал и подтверждает, что их присутствие в Карибском бассейне было более значительным, чем считалось ранее. Фил Барден, соавтор исследования, подчеркивает, что такие открытия подчеркивают сложность биогеографической истории, которая не всегда соответствует современному распространению видов.

Для документирования образца команда использовала передовые методы визуализации и трёхмерной реконструкции, объединив ресурсы NJIT и Окинавского института науки и технологий. Сканирование с помощью микрокомпьютерной томографии (Микро-КТ) дало возможность рассмотреть детали, которые иначе остались бы незамеченными, включая специальные структуры волосков, помогающие муравьям прикреплять частицы почвы и опавших листьев.

Эволюционные выводы

Сравнительный анализ с ныне живущими видами и молекулярное датирование показали, что наземные муравьи относительно быстро увеличивались в размерах за последние 20 миллионов лет. Это опровергает прежние гипотезы о том, что они изначально были крупными и со временем уменьшились.

Несмотря на свои крошечные размеры, Basiceros enana сохраняет адаптации, которые обеспечивали миоценовым муравьям высокую способность к камуфляжу. К ним относятся два слоя специализированных волосков, которые помогают оставаться незамеченными хищниками и добычей. Однако, несмотря на эти адаптации, карибские базицеросы исчезли во время экологических изменений, произошедших в миоцене.

Исследователи предполагают, что наличие этого муравья в янтаре может быть связано с древними сухопутными мостами, которые способствовали перемещению с континента на острова. Его исчезновение могло быть вызвано потерей экологических ниш или конкуренцией с другими видами. Фиорентино отмечает, что с момента образования доминиканского янтаря более трети родов хищных муравьев исчезло.

Значение открытия

Для Бардена эта окаменелость — ключ к пониманию того, почему некоторые группы организмов сохраняются миллионы лет, а другие вымирают. Понимание этих процессов крайне важно в условиях ускоренного вымирания, вызванного деятельностью человека, поскольку это может помочь в сохранении биоразнообразия и прогнозировании будущих потерь.

Открытие Basiceros enana не только расширяет палеонтологическую летопись наземных муравьёв, но и открывает уникальную возможность заглянуть в их эволюцию, биогеографию и экологию. Благодаря этому крошечному насекомому, застрявшему в смоле миллионы лет назад, учёные восстановили важную главу естественной истории Карибского бассейна.

