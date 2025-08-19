Шэрон Стоун против: почему сама звезда не верит в новый "Основной инстинкт"

Зачем оживлять культовую историю, если однажды её продолжение уже потерпело неудачу? Именно этим вопросом задаётся Шэрон Стоун, узнав о планах перезапуска легендарного триллера "Основной инстинкт".

Скепсис самой звезды

Актриса призналась в интервью на NBC Today, что с недоумением относится к идее нового проекта.

"Если все пойдет так, как было со мной, то я просто не понимаю, зачем вам это делать. Ну, попробуйте. Удачи, черт возьми", — рассказала Стоун.

Её реакция не случайна. Ведь в 2006 году состоялся выход продолжения — "Основной инстинкт 2: Жажда риска". Картина провалилась в прокате, а критики обрушились на неё с разгромными рецензиями.

Новая версия от Amazon MGM Studios

Летом стало известно, что Amazon MGM Studios приобрела права на перезапуск фильма. Над сценарием снова работает Джо Эстерхаз — автор оригинала. О сроках выхода пока ничего не сообщается, однако проект уже находится на стадии активной разработки.

Любопытно, что именно Эстерхаз был сценаристом и у сиквела 2006 года. Этот факт вызывает у поклонников двойственные чувства: с одной стороны, он знает историю и героев, с другой — его прошлый опыт с продолжением оказался крайне неудачным.

История, изменившая карьеру Стоун

В 1992 году фильм "Основной инстинкт" в режиссуре Пола Верховена стал настоящим культурным явлением. Стоун, сыгравшая в паре с Майклом Дугласом, получила мировую известность, а сцена допроса её героини Кэтрин Трамелл вошла в историю кино как одна из самых провокационных.

Сюжет картины держал зрителя в напряжении: детектив сталкивается с харизматичной писательницей, чья загадочность и холодный расчет вовлекают его в смертельно опасную игру. Именно эта смесь эротики и психологического триллера сделала ленту культовой.