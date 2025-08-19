Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:54

Шэрон Стоун против: почему сама звезда не верит в новый "Основной инстинкт"

Шэрон Стоун раскритиковала планы Amazon MGM Studios по перезапуску "Основного инстинкта"

Зачем оживлять культовую историю, если однажды её продолжение уже потерпело неудачу? Именно этим вопросом задаётся Шэрон Стоун, узнав о планах перезапуска легендарного триллера "Основной инстинкт".

Скепсис самой звезды

Актриса призналась в интервью на NBC Today, что с недоумением относится к идее нового проекта.

"Если все пойдет так, как было со мной, то я просто не понимаю, зачем вам это делать. Ну, попробуйте. Удачи, черт возьми", — рассказала Стоун.

Её реакция не случайна. Ведь в 2006 году состоялся выход продолжения — "Основной инстинкт 2: Жажда риска". Картина провалилась в прокате, а критики обрушились на неё с разгромными рецензиями.

Новая версия от Amazon MGM Studios

Летом стало известно, что Amazon MGM Studios приобрела права на перезапуск фильма. Над сценарием снова работает Джо Эстерхаз — автор оригинала. О сроках выхода пока ничего не сообщается, однако проект уже находится на стадии активной разработки.

Любопытно, что именно Эстерхаз был сценаристом и у сиквела 2006 года. Этот факт вызывает у поклонников двойственные чувства: с одной стороны, он знает историю и героев, с другой — его прошлый опыт с продолжением оказался крайне неудачным.

История, изменившая карьеру Стоун

В 1992 году фильм "Основной инстинкт" в режиссуре Пола Верховена стал настоящим культурным явлением. Стоун, сыгравшая в паре с Майклом Дугласом, получила мировую известность, а сцена допроса её героини Кэтрин Трамелл вошла в историю кино как одна из самых провокационных.

Сюжет картины держал зрителя в напряжении: детектив сталкивается с харизматичной писательницей, чья загадочность и холодный расчет вовлекают его в смертельно опасную игру. Именно эта смесь эротики и психологического триллера сделала ленту культовой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даррен Аронофски пытался поссорить Портман и Кунис на съёмках сегодня в 2:52

Тайная манипуляция на съёмках: почему Аронофски хотел вражды между Портман и Кунис

Даррен Аронофски признался, что пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках "Черного лебедя". Но актрисы быстро разгадали его замысел.

Читать полностью » Netflix заказал экшн-сериал сегодня в 1:56

Кровь и предательство на экране: новый сериал с Натали Дормер обещает потрясти зрителей

Натали Дормер присоединилась к новому сериалу Netflix "Эвакуация" — экшн-триллеру во вселенной "Тайлера Рейка", где герои сталкиваются с войной и предательством.

Читать полностью » Amazon MGM снимет фильм сегодня в 0:56

Джейк Джилленхол и Кевин Костнер объединяются в фильме, которого Голливуд ждал два десятилетия

Фильм, за который Голливуд боролся почти 20 лет, наконец выходит в производство: Костнер и Джилленхол сыграют в драмеди "Медовый месяц с Гарри".

Читать полностью » Во Франции прошёл фестиваль Pourcailhade с чемпионатом по поросячьему визгу вчера в 23:07

В маленькой коммуне во Франции прошёл турнир, где поросячий визг решает, кто победит

Во французской коммуне Три-сюр-Баиз прошёл чемпионат по имитации визга свиней — главный сюрприз 42-го фестиваля, где сошлись новые фавориты и легендарный чемпион.

Читать полностью » Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту Лукас в новой экранизации вчера в 22:02

Новая Шарлотта Лукас найдена: Netflix доверил роль подруге Элизабет Беннет актрисе из "Джентльменов"

Netflix готовит сериал "Гордость и предубеждение" с Жасмин Блэкбороу в роли Шарлотты Лукас. Кто ещё вошёл в актёрский состав? Узнайте детали.

Читать полностью » Создатель вчера в 21:56

Мэнди Мур снова в центре семейной драмы: проект от создателя "Это мы" уже в работе

Мэнди Мур возвращается на экраны в новом драматическом сериале Дэна Фогельмана о мире НФЛ, где интриги и спорт переплетаются с семейной историей.

Читать полностью » 1 сентября выйдет романтическая драма вчера в 20:51

Любовь против долга: драма с Дженной Ортегой, которая не оставит равнодушным

История о девушке, готовящейся к Гарварду, и встрече, которая меняет всё. Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт в сентябре на Paramount+.

Читать полностью » Белла Рэмси заявила Variety, что могла бы сыграть Человека-паука в Marvel вчера в 19:53

"Мы могли бы вместе грабить банк": Белла Рэмси раскрыла неожиданный дуэт с Паскалем

Белла Рэмси призналась, что могла бы сыграть Человека-паука в фильме Marvel, но не исключает и другую роль. Она рассказала о любимом "Паучке" и будущем "Одних из нас".

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как выбрать место в самолёте для комфортного перелёта
Спорт и фитнес

Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине
Питомцы

Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением
Еда

Рецепт салата Рыжик: как приготовить салат с морковью и сыром за 30 минут
Садоводство

Фосфор и калий для крыжовника: нормы внесения осенью
Наука и технологии

Античный город Акра: декрет свидетельствует о высоком статусе поселения
Культура и шоу-бизнес

Французский диджей DJ Snake приедет в Москву на фестиваль "Портал 2030-2050"
Наука и технологии

Учёные нашли древнейшие следы человека на Сулавеси: артефакты возрастом до 1,48 млн лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru