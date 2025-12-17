Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Проверка подкапотного пространства
© Desiggned by Freepik is licensed under Public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:18

Не нужно быть механиком: 3 навыка водителя, которые спасут вас в любой ситуации

Водитель должен уметь пользоваться компрессором для накачивания колес — эксперт Пахомов

Современному водителю не нужно быть экспертом по ремонту автомобилей, достаточно обладать минимальным набором практических навыков. Об этом заявил вице-председатель Союза автосервисов России Александр Пахомов в интервью MosTimes. Он подчеркнул, что требования к технической подготовке водителей значительно изменились за последние десятилетия.

Изменения в требованиях к водителям

По словам Пахомова, если ранее управление автомобилем часто требовало знаний в области технического обслуживания, то сегодня производители автомобилей сознательно избавляют владельцев от необходимости разбираться в сложных поломках.

"Сегодня производители автомобилей сделали все, чтобы водитель только умел ездить. Никакие другие навыки водителю не должны быть нужны", — отметил он.

К базовым навыкам, по мнению эксперта, относится лишь несколько операций: замена пробитого колеса, доливка технических жидкостей (тормозной жидкости и омывателя) и установка запасного колеса.

Эти навыки вполне достаточно для владельцев легковых автомобилей, особенно в городской среде, где сложные поломки встречаются реже. Однако, как пояснил Пахомов, для водителей, работающих в экстремальных условиях, требования могут быть гораздо выше.

Навыки для экстремальных условий

Если водитель эксплуатирует внедорожник, который часто используется для поездок через сложные и труднодоступные местности, такие как тайга или болота, тогда, по словам эксперта, к нему будут предъявляться другие требования. В таких ситуациях важна способность быстро оценить ситуацию и принять меры для устранения поломки в условиях ограниченного доступа к сервисам.

Дополнительные базовые навыки

Пахомов также назвал еще один важный навык для любого водителя: умение пользоваться компрессором для накачивания колес. На большинстве автозаправочных станций есть компрессоры, но многие водители предпочитают возить с собой компактные мини-компрессоры, которые подключаются к бортовой сети автомобиля. Это позволяет быстрее и удобнее решить проблему с давлением в шинах.

Кроме того, Пахомов подчеркнул важность наличия мобильного телефона. В случае поломки автомобиля необходимо иметь возможность быстро связаться с механиком или вызвать службу аварийной эвакуации.

