Программа энергосбережения «Башнефти» сэкономила 430 млн рублей за полгода

Программа энергосбережения «Башнефти» сэкономила более 430 млн рублей в первом полугодии 2024 года

По итогам первого полугодия 2024 года экономический эффект от реализации программы энергосбережения на предприятиях "Башнефти", дочерней компании "Роснефти", превысил 433 млн рублей.

Значительная часть этого вклада была достигнута благодаря сотрудничеству с основным оператором в области добычи нефти и газа — компанией "Башнефть-Добыча", которая сумела сократить свои расходы на 252 млн рублей. Данный успех стал возможен благодаря целенаправленным мероприятиям на 1,7 тыс. скважинах и повышению эффективности работы современного погружного оборудования.

Уфимская группа НПЗ, в рамках этой программы, сэкономила свыше 155 млн рублей, что стало результатом оптимизации котельно-печного оборудования и улучшения схемы конденсатопроводов.

Нефтехимический комплекс "Башнефти", включая "Уфаоргсинтез" и "Шкаповское ГПП", также достиг ощутимых результатов, сэкономив почти 13 млн рублей через модернизацию трубопроводов и повышение эффективности печного оборудования. Компании "Соровскнефть" и "Башнефть-Розница" внесли около 13 млн рублей в общий итог экономии.

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