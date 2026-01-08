От палатки до юрты: Башкирия превращает свой главный маршрут в рай для автотуристов

Автомобильный туризм в Башкортостане продолжает набирать обороты: вдоль одного из ключевых маршрутов республики появятся новые точки размещения для путешественников. Развитие инфраструктуры ориентировано прежде всего на тех, кто предпочитает самостоятельные поездки и отдых на природе, без привязки к крупным гостиницам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Новые объекты на туристическом маршруте

В Белорецком районе Башкортостана планируется создание новых кемпинг-объектов, расположенных вблизи автомобильного маршрута "Золотое кольцо Башкирии". Проекты реализуются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". На их финансирование из федерального и регионального бюджетов направлено 20 млн рублей.

Речь идет о двух проектах — кемпинге "Сосновый бор" и автокемпинге "Семь братьев". Они будут ориентированы как на автотуристов, так и на любителей палаточного отдыха. На территориях предусмотрено обустройство специальных площадок для размещения палаток — питчей, а также создание административных зон и спортивных площадок.

Формат размещения и особенности проектов

Одной из ключевых особенностей новых объектов станет использование формата башкирских юрт. В них оборудуют спальные места, зоны для приготовления пищи и санитарные узлы. Такой подход позволит сочетать этнокультурный колорит с базовым уровнем комфорта, востребованным у современных путешественников.

Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина подчеркнула значение нового механизма поддержки.

"Эта мера способствует развитию автомобильного маршрута "Золотое кольцо Башкирии", который проходит по 17 муниципальным образованиям Башкортостана", — отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Значение маршрута "Золотое кольцо Башкирии"

Входной точкой маршрута является федеральная трасса М-12, проходящая через Дюртюлинский, Илишевский, Кушнаренковский и Чекмагушевский районы. Далее маршрут охватывает территории Архангельского, Аургазинского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Уфимского районов, а также города Уфа и Стерлитамак.

Развитие таких точек размещения рассматривается как важный элемент роста внутреннего туризма. Национальный проект ставит цель увеличить число туристических поездок по стране до 140 млн к 2030 году, а также создать 59 тыс. новых гостиничных номеров и существенно расширить инфраструктуру отдыха.