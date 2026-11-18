По данным пресс-службы правительства Республики Башкортостан, за десять месяцев 2026 года сельскохозяйственные предприятия региона приобрели 2311 единицы техники на сумму 13,9 млрд рублей. Этот показатель на 3,9 млрд рублей превышает итоги аналогичного периода прошлого года.

Модернизация агропромышленного комплекса реализуется в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов уточнил структуру закупок: в ней 207 тракторов различного тягового класса, 214 зерноуборочных комбайнов, 15 самоходных кормоуборочных комбайнов и 88 самоходных опрыскивателей. Также приобретено более 350 почвообрабатывающих и посевных машин, а другая техника доводит общее число единиц до 2311.

Ключевым каналом поставок выступает сотрудничество с компанией "Росагролизинг". В 2026 году по программам компании закуплено 1272 единицы техники на 9 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат предыдущего года: тогда по льготным программам было поставлено 537 единиц на 3,8 млрд рублей. По объёмам поставок через "Росагролизинг" Башкортостан занимает первое место среди российских регионов.

На фоне ежегодного роста цен на импортное оборудование в республике делается ставка на развитие собственного сельхозмашиностроения. Предприятия региона осваивают серийный выпуск более 370 видов и модификаций техники, характеристики которой сопоставимы с зарубежными аналогами.