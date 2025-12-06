Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:34

Башкирия сокращает число жалоб на лекарства: секрет успеха в системном мониторинге и оперативных решениях

Министр здравоохранения Башкирии сообщил о снижении числа жалоб на лекарственное обеспечение — Айрат Рахматуллин

В Башкирии за 11 месяцев текущего года число обращений от льготников по вопросам обеспечения лекарствами сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это стало возможным благодаря системной работе, подчеркнул министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.

Системная работа и мониторинг ситуации

По словам министра, снижение жалоб связано с постоянным мониторингом ситуации и оперативными решениями, которые принимаются на регулярных совещаниях по лекарственному обеспечению. Важную роль в этом процессе играют встречи, на которых анализируется текущая ситуация с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми препаратами.

Так, 6 декабря прошло одно из таких совещаний, на котором кураторы медицинских округов представили детализированные отчёты по ситуации на своих территориях. Во время встречи обсуждались конкретные случаи, включая необходимость коррекции лечения и госпитализации пациентов.

Оперативное реагирование и информирование граждан

Особое внимание на совещании было уделено вопросам своевременного информирования населения о наличии льготных препаратов в аптеках. Министр здравоохранения отметил, что такая практика позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и адресно помогать пациентам, что и способствует снижению числа жалоб.

Рахматуллин подчеркнул, что регулярная работа и взаимодействие между медицинскими учреждениями и органами власти помогает эффективно решать вопросы лекарственного обеспечения и улучшать качество обслуживания граждан.

