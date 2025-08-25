Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Погреб с заготовками
Погреб с заготовками
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:08

Проверка раз в месяц спасёт все запасы: главное правило зимнего хранения

Агрономы объяснили, как правильно организовать вентиляцию погреба от плесени

Плесень — это не просто неприятный налёт на стене. Это серьёзная угроза для здоровья и ваших запасов. Если не устранить причину, грибок обязательно вернётся, даже после генеральной уборки.

Почему появляется плесень

Основные причины:

  • высокая влажность;
  • плохая вентиляция и застой воздуха;
  • треснутый фундамент или поступление грунтовых вод;
  • перепады температуры, образующие конденсат;
  • неправильное хранение фруктов и овощей (гниль провоцирует появление спор).

Грибок активно размножается в тёплом, тёмном и закрытом помещении — именно таким часто бывает погреб.

Как правильно организовать вентиляцию

Это главный шаг в борьбе с плесенью. Без приточно-вытяжной системы любые средства будут временными.

Что нужно:

  • одно отверстие у пола (приток воздуха);
  • второе — под потолком (вытяжка);
  • пластиковые трубы (не ржавеют);
  • сетка на вытяжке (от дождя и грызунов).

Если естественная тяга слабая — устанавливайте вентилятор или регулярно проветривайте в сухую погоду. Зимой утепляйте трубы, чтобы они не промерзали.

Как хранить продукты, чтобы не "кормить" грибок

  • Картофель, свёклу и морковь закладывайте только сухими.
  • Овощи не мойте — землю стряхните.
  • Банки ставьте на деревянные поддоны, не вплотную к стенам.
  • Между стеной и заготовками — отступ не менее 10 см.
  • Ящики и стеллажи делайте из обработанного или обожжённого дерева.
  • Раз в месяц: проверьте запасы + протрите поверхности содой или уксусом.

Что делать, если грибок уже появился

  • Вынесите все продукты и разберите полки.
  • Вымойте стены и пол горячей водой с содой.
  • Обработайте антисептиком (хлорка, уксус или спецсредство).
  • Хорошо просушите погреб (минимум сутки при открытых дверях).

Если плесень проникла глубоко — используйте серную шашку (строго по инструкции + обязательное длительное проветривание).

Плесень легче предупредить, чем уничтожить. Регулярный осмотр, правильная вентиляция и сухое хранение уберегут ваш урожай от порчи и сэкономят время и силы.

