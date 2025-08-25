Проверка раз в месяц спасёт все запасы: главное правило зимнего хранения
Плесень — это не просто неприятный налёт на стене. Это серьёзная угроза для здоровья и ваших запасов. Если не устранить причину, грибок обязательно вернётся, даже после генеральной уборки.
Почему появляется плесень
Основные причины:
- высокая влажность;
- плохая вентиляция и застой воздуха;
- треснутый фундамент или поступление грунтовых вод;
- перепады температуры, образующие конденсат;
- неправильное хранение фруктов и овощей (гниль провоцирует появление спор).
Грибок активно размножается в тёплом, тёмном и закрытом помещении — именно таким часто бывает погреб.
Как правильно организовать вентиляцию
Это главный шаг в борьбе с плесенью. Без приточно-вытяжной системы любые средства будут временными.
Что нужно:
- одно отверстие у пола (приток воздуха);
- второе — под потолком (вытяжка);
- пластиковые трубы (не ржавеют);
- сетка на вытяжке (от дождя и грызунов).
Если естественная тяга слабая — устанавливайте вентилятор или регулярно проветривайте в сухую погоду. Зимой утепляйте трубы, чтобы они не промерзали.
Как хранить продукты, чтобы не "кормить" грибок
- Картофель, свёклу и морковь закладывайте только сухими.
- Овощи не мойте — землю стряхните.
- Банки ставьте на деревянные поддоны, не вплотную к стенам.
- Между стеной и заготовками — отступ не менее 10 см.
- Ящики и стеллажи делайте из обработанного или обожжённого дерева.
- Раз в месяц: проверьте запасы + протрите поверхности содой или уксусом.
Что делать, если грибок уже появился
- Вынесите все продукты и разберите полки.
- Вымойте стены и пол горячей водой с содой.
- Обработайте антисептиком (хлорка, уксус или спецсредство).
- Хорошо просушите погреб (минимум сутки при открытых дверях).
Если плесень проникла глубоко — используйте серную шашку (строго по инструкции + обязательное длительное проветривание).
Плесень легче предупредить, чем уничтожить. Регулярный осмотр, правильная вентиляция и сухое хранение уберегут ваш урожай от порчи и сэкономят время и силы.
