Не вздумайте игнорировать скверный запах из подвала многоквартирного дома, и вот почему

Эксперт по ЖКХ Бондарь призвал жильцов жаловаться в УК на запах из подвала

Ни в коем случае нельзя игнорировать скверный запах из подвала многоквартирного дома — необходимо сразу сигнализировать о нём ответственным работникам, посоветовал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если из подвала пахнет — там наверняка стоит вода. А значит, создана идеальная среда для размножения возбудителей опасных инфекций и комаров, объяснил он 360.ru.

Обязанность следить за состоянием подвала, как и других помещений общего пользования МКД, лежит на обслуживающей его организации — ТСЖ или управляющей компании. Коммунальщики должны сами регулярно проверять подвал и поддерживать его в надлежащем порядке.

"Если жильцы жалуются на запах из подвала, управляющая организация обязана оперативно отреагировать — провести обследование, установить причину и принять меры по её устранению", — заявил собеседник издания.

Запах из подвала — однозначный признак угрозы здоровью жильцов, поэтому его нельзя игнорировать, заключил он.