Не вздумайте игнорировать скверный запах из подвала многоквартирного дома, и вот почему

Ни в коем случае нельзя игнорировать скверный запах из подвала многоквартирного дома — необходимо сразу сигнализировать о нём ответственным работникам, посоветовал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Если из подвала пахнет — там наверняка стоит вода. А значит, создана идеальная среда для размножения возбудителей опасных инфекций и комаров, объяснил он 360.ru.
Обязанность следить за состоянием подвала, как и других помещений общего пользования МКД, лежит на обслуживающей его организации — ТСЖ или управляющей компании. Коммунальщики должны сами регулярно проверять подвал и поддерживать его в надлежащем порядке.
"Если жильцы жалуются на запах из подвала, управляющая организация обязана оперативно отреагировать — провести обследование, установить причину и принять меры по её устранению", — заявил собеседник издания.
Запах из подвала — однозначный признак угрозы здоровью жильцов, поэтому его нельзя игнорировать, заключил он.
Фото: Правительство Московской области/Госжилинспекция МО (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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