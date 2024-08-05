Жилец многоквартирного дома дошёл до Верховного суда, чтобы добиться допуска в подвал

Управляющая компания обязана допустить собственника помещения в многоквартирном доме в подвал для подключения к общедомовым сетям, напоминает "Гарант.ру". И приводит недавний судебный прецедент.
Разбирательство началось после того, как собственник нежилого помещения подал иск к управляющей компании с требованием предоставить доступ в подвал многоквартирного дома. Он хотел подключиться к трубам холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Однако управляющая компания отказала, аргументировав, что это помещение никогда не было подключено к водоснабжению, стало быть это — переустройство.
Суды всех инстанций встали на сторону собственника, ссылаясь на Гражданский кодекс Российской Федерации, который гарантирует право собственника на доступ к общему имуществу. Они также отметили, что отсутствие согласования переустройства не является основанием для отказа в допуске к общедомовому имуществу. Это право собственника помещения.
Кроме того, суды указали, что согласование перепланировки не является предметом данного дела и не влияет на законность позиции управляющей компании. УК не может использовать отсутствие согласования как причину для отказа в доступе к общедомовому имуществу, решила Фемида.
Таким образом, как и объяснял недавно "Правде.Ру" директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий, каждый жилец дома имеет полное право на посещение подвала.
"Гарант.ру" уточняет, однако, что перепланировка или переустройство не было предметов спора, и на них действительно необходимо разрешение.
Фото: Государственная жилищная инспекция Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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