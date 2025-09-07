Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Базель, Швейцария
Базель, Швейцария
© commons.wikimedia.org by Norbert Aepli, Switzerland ( is licensed under CC BY 2.5
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:24

Три страны за один день: как Базель стирает границы Европы

Туристы могут посетить три страны за один день благодаря расположению Базеля

В Европе есть уникальные города, где культурные границы стираются буквально за несколько шагов. Одним из таких мест является Базель, расположенный на стыке Швейцарии, Германии и Франции. Это своеобразный пограничный треугольник, который позволяет путешественникам всего за один день окунуться в атмосферу сразу трёх стран. Такой опыт сложно найти где-либо ещё, и именно поэтому город стал настоящим открытием для тех, кто любит необычные маршруты.

Три страны за один день

Базель часто называют настоящим туристическим лайфхаком. Благодаря своему расположению он дарит возможность увидеть разные культуры без долгих переездов. Всего за несколько минут вы можете оказаться в другом государстве: утро провести в Германии, день посвятить прогулке по Франции, а вечером вернуться в Швейцарию и насладиться ужином в одном из ресторанов города.

"Он граничит с Францией и Германией, а это значит, что вы можете провести утро в Германии за покупками, вторую половину дня во Франции и вечер в Базеле за ужином", — сказала блогер-путешественник Чайна.

От центра Базеля до немецкой границы можно доехать на трамвае всего за 20 минут. Перед тем как вагон пересечёт границу, сотрудники пограничного контроля заходят внутрь и проверяют документы пассажиров. Для жителей Великобритании, например, обязательным является именно паспорт — водительские права не подходят.

Мост и памятник на стыке границ

Особая достопримечательность Базеля — трипойнт, место, где сходятся границы сразу трёх стран. Здесь стоит памятник, а рядом проходит мост, с которого можно одновременно увидеть Францию, Германию и Швейцарию. Это одно из тех мест, где туристы особенно любят фотографироваться.

Интересно, что в 1990 году архитекторы из трёх соседних стран объединились и создали проект здания в форме треугольника. Оно стало символом дружбы и культурного взаимодействия. На первом этаже этого здания располагается бар, площадка для мероприятий и терраса с видом на Рейн. Летом здесь обустраивают пляжную зону с песком и пальмами, создавая атмосферу курорта.

Франция и Германия рядом

Пересекая границу, путешественники оказываются в маленькой французской деревне, где можно спокойно пообедать в уютном ресторанчике. В Германии же гостей ждут торговые центры и широкие улицы для прогулок.

"Там есть крошечная деревня, где можно пообедать, и как только я переступила порог Франции, я смогла использовать свои данные роуминга в ЕС", — добавила блогер Чайна.

Несмотря на близость, у каждой страны ощущается своя атмосфера. Контраст культур чувствуется сразу — в архитектуре, в кухне и даже в настроении улиц. Именно эта многогранность делает поездку в Базель особенно насыщенной.

Базель как туристический хаб

Сам город тоже заслуживает внимания. Базель известен своими музеями, современными галереями и средневековым старым городом. Но помимо этого он удобен для путешествий по региону. Отсюда легко добраться до Люцерна и Цюриха в Швейцарии, а также до французского Страсбурга. Для любителей круизов доступна экскурсия по Рейну: туристическая компания Basler Personenschifffahrt организует прогулки по реке, а водное такси Rhytaxi позволяет исследовать окрестности с воды.

Уникальный опыт для путешественников

Многие туристы отмечают, что посещение Базеля — это не просто знакомство с городом, а настоящий эксперимент с культурными границами. За короткий промежуток времени можно получить совершенно разные впечатления, увидеть три страны и почувствовать разницу между ними.

"Что мне нравится в этой поездке, так это то, что у каждой страны своя атмосфера, даже несмотря на то, что они находятся буквально в нескольких минутах друг от друга", — подчеркнула Чайна.

Базель — это не только культурный центр, но и точка пересечения, которая объединяет разные традиции и позволяет взглянуть на Европу в миниатюре. Здесь особенно ярко ощущается идея единства в многообразии, что делает поездку поистине незабываемой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В рейтинг лучших островов 2025 года вошли Аруба, Бали и Доминикана сегодня в 15:22

От Кариб до Эгейского моря: какие острова подарят то, о чём вы даже не мечтали

В 2025 году разные острова предложат уникальный отдых: от экстремальных приключений на Доминикане до гастрономических удовольствий на Сардинии. Узнайте о лучших!

Читать полностью » Дом Севастьянова в Екатеринбурге стал символом города и туристической достопримечательностью сегодня в 14:21

Архитектурный шедевр на берегу Исети: почему Дом Севастьянова невозможно забыть

Дом Севастьянова в Екатеринбурге — это не просто здание, а часть истории. Узнайте, чем он знаменит и какие тайны скрывает его фасад.

Читать полностью » Полярная ночь в Норильске длится полтора месяца при морозах до –50 градусов сегодня в 13:19

Там, где ночь длится полтора месяца: как выживают люди в вечной темноте

Как выживают жители Норильска в условиях полярной ночи и дня? Узнайте о тайнах, испытаниях и уникальном опыте норильчан в бесконечной тьме и свете.

Читать полностью » Осень на Бали: чем уникален этот сезон сегодня в 12:50

Тайна острова: чем удивляет Бали в осенние месяцы

Осень на Бали — особое время. Погода мягче, туристов меньше, а остров раскрывает свои уникальные стороны, недоступные в высокий сезон.

Читать полностью » Путешествие по чайным плантациям Индии: опыт туриста сегодня в 11:49

Индия за чашкой чая: каково оказаться на плантации

Чайные плантации Индии — это не только поля и фабрики. Это атмосфера, где чай становится частью культуры, а путешествие превращается в опыт для всех чувств.

Читать полностью » Где искать умиротворение: популярные направления йога-туризма сегодня в 10:46

Где искать умиротворение: маршруты для души и тела

Йога-туризм становится всё популярнее. Рассказываем, в какие страны едут за расслаблением, умиротворением и практиками гармонии.

Читать полностью » Ошибки путешественников: подводные камни аренды скутеров в Азии сегодня в 9:43

Байк и турист: как не попасть в ловушки аренды в Азии

Аренда скутера в Азии кажется простой, но туристов ждут подводные камни: от документов до мелких хитростей прокатчиков.

Читать полностью » Правила безопасности: как туристу ездить на скутере в Азии сегодня в 8:41

Скутер в Азии: правила и советы для путешественников

Скутер в Азии — свобода для туриста, но и риск. Рассказываем, как ездить безопасно: от выбора шлема до умения читать хаотичное движение.

Читать полностью »

Новости
Еда

Овощные котлеты из кабачков и картофеля подходят для постного и вегетарианского меню
Садоводство

Защита деревьев без химии: как использовать старую подушку против садовых вредителей
ПФО

В Перми на улице Макаренко обнаружили люк с маркировкой "Пенза водоканал"
Садоводство

Сентябрьские работы в саду готовят растения к зиме и весеннему росту
Питомцы

Фотография котиков: эксперты раскрыли эффективные методы создания качественных кадров
Красота и здоровье

Учёные: чай из лимонника содержит цитраль и мирцен, помогающие при головной боли
Спорт и фитнес

Тиффани Беренберг: как велотренировки помогают укрепить нижнюю часть тела
Питомцы

Экзотические домашние животные набирают популярность в мегаполисах — данные ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet