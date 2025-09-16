Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:39

Напольный плинтус перестал быть скучным: дизайнеры предлагают неожиданные решения

Стеклянный плинтус и жидкая пробка признаны нестандартными решениями в отделке пола

Напольный плинтус давно стал привычным элементом интерьера, но всё больше дизайнеров и хозяев квартир ищут нестандартные решения. Задачи остаются те же — закрыть щели, защитить помещение от сквозняков, скрыть неровности. Однако современные материалы позволяют превратить функциональную деталь в яркий акцент.

Стеклянный плинтус

Закалённое стекло придаёт интерьеру лёгкость и визуально расширяет пространство. Такой вариант может быть матовым, прозрачным, цветным или с рисунком, а в сочетании со светодиодной подсветкой смотрится особенно эффектно.
Плюсы: влагостойкость, прочность, универсальность, декоративность.
Минусы: материал маркий, хотя отмыть его довольно просто.

Керамический бордюр

Продолжение плитки на стену в виде бордюра часто используют в ванных, кухнях и коридорах. Он гармонично смотрится с кафельным полом и защищает стыки от влаги.
Плюсы: широкий выбор фактур и цветов, влагостойкость, эстетичность.
Минусы: высокая цена, необходимость идеально ровных стен, хрупкость при ударах.

Наличники

Хотя наличники обычно применяют для дверных проёмов, их можно использовать и вместо плинтуса. Особенно хорошо они смотрятся в классических интерьерах.
Плюсы: изысканный вид, возможность выбора из дерева или пластика, подбор оттенков в тон мебели и дверей.
Минусы: после монтажа может оставаться щель, куда забивается грязь.

Жидкая пробка

Эластичный материал из пробковой крошки наносят прямо в стык. Он хорошо подходит для помещений с повышенной влажностью и любых типов покрытий.
Плюсы: экологичность, влагостойкость, маскировка неровностей, долговечность.
Минусы: ограниченная палитра, быстрое затвердевание состава при укладке.

Декоративные панели

Могут быть выполнены из МДФ, пластика, дерева или даже металла. Это один из самых универсальных и гибких вариантов для современного интерьера.
Плюсы: разнообразие материалов и стилей, простота монтажа, лёгкий уход.
Минусы: пластиковые панели чувствительны к влаге, требуют дополнительной обработки.

Заключение

Выбор материала для отделки стыков зависит от стиля интерьера, бюджета и практических задач. Стекло и декоративные панели подойдут тем, кто ценит дизайн и современность, керамика — для ванных и кухонь, наличники — для любителей классики, а жидкая пробка станет практичным решением в функциональных помещениях.

