Константин Барсуков, эксперт рынка недвижимости из российской гильдии риэлторов рассказывает журналисту NewsInfo о том, что сейчас делать со свободной недвижимостью и какие риски ждут человека при продаже или сдаче квартиры.

Основные риски Барсуков разделил на две области. Первая — неполучение денег, вторая — разрушение мебели или квартиры. В случае сдачи квартиры опасность представляют оба варианта, но суммы ущерба не на столько серьезные. В случае же продажи квартиры дальнейшая её судьба не так интересна, но неполучание денег в таком значительном количестве — серьезная опасность. По-этому куплю-продажу надо проводить с проверенным юристом, а квартиру сдавать с договором найма.

"Если есть свободная квартира сейчас, то, с одной стороны, можно продать ее, положить деньги в банк, и сегодня депозит дает существенно большую ставку годовую, чем аренда. Можно 16-18% годовых получить. А аренда столько не даст, даже с учетом того, что она подросла. С другой стороны, всегда есть риск того, что цены могут подрасти, и в итоге ты на эти деньги ничего не купишь, а они начнут потихонечку обесцениваться", — ответил эксперт на вопрос "Что выгоднее: продать или сдавать?".

Барсуков поделился своим мнением по поводу оптимального ремонта для продажи квартиры. По общему правилу квартиры с более хорошим ремонтом без излишеств наиболее ликвидные, чем квартиры с худшим ремонтом. Однако в последние годы стал особенно популярен флиппинг квартир, когда люди покупают квартиру, чтобы сделать в ней ремонт и перепродать дороже. Они прямо "охотятся" за квартирами со старым ремонтам или вообще без ремонта по заниженным ценам. По-этому вполне возможно что и нет смысла делать ремонт в "убитой" квартире. чтобы потом попытаться отбить за него деньги. Возможно флипперы купят квартиру по ее нынешней цене, сделают ремонт дешевле и свою выгоду получат, а вы сохраните нервы.

Эксперт считает, что для продажи и сдачи квартиры все нужны покрывают несколько наиболее общих площадок: "Домклик", "Авито", "Циан".

"Что-то из них лучше работает для аренды, что-то лучше работает для продажи, что-то из этого в регионах работает лучше, что-то — по Москве. В любом случае вот эти три площадки охватывают практически 100% рынка. Всякие публикации в соцсетях и прочие вещи — редко рабочая штука", — прокомментировал Константин Барсуков.

Фото: From Wikimedia Commons/ Музей советского детства (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)