В Курской области собирают добровольческий обряд контрактников "Барс — Курск"

29 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов провёл совещание с членами регионального правительства и главами районов. На встрече обсуждалось создание добровольческого отряда "Барс — Курск".
Этот отряд станет ключевой силой в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности на территории Курской области. Кроме того, его участники будут задействованы в обеспечении жизнедеятельности районов, из которых были отселены жители. Они будут помогать оставшимся там людям на время проведения операции в регионе.
Об этом Алексей Смирнов сообщил в своём Telegram-канале сразу после совещания. Он подчеркнул, что основной задачей отряда будет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах и в других частях области.
Желающие присоединиться к отряду должны будут подписать контракт, пройти необходимую подготовку и получить вооружение. Деятельность отряда будет осуществляться в тесном сотрудничестве с армией и оперативным штабом контртеррористической операции (КТО). Это должно обеспечить скоординированную защиту гражданских объектов и инфраструктуры.
Задачи отряда не ограничиваются только обеспечением правопорядка. Важной частью их миссии будет участие в жизнеобеспечении отселённых районов, чтобы помочь тем, кто остался в этих сложных условиях. Все действия добровольцев будут согласовываться с военными и штабом КТО для обеспечения максимальной эффективности.
Контракт с участниками отряда будет заключаться на шесть месяцев. На этот период за добровольцами будет сохраняться их рабочее место.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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