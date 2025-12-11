Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Занятие пилатес
Занятие пилатес
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:38

Стройность без качалки: тренировка, которая делает тело подтянутым, но не наращивает мышцы

Барре развивает выносливость и координацию без роста мышц — тренер Мосалев

Барре постепенно становится одним из заметных направлений в фитнесе, и, как сообщает MosTimes, интерес к нему растёт благодаря сочетанию хореографии, пилатеса, йоги и растяжки. Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев объясняет, что такой формат тренировки помогает развивать выносливость и координацию без набора мышечной массы, что делает его привлекательным для разных групп занимающихся.

Особенности метода и его происхождение

Мосалев отмечает, что барре относится к направлениям, построенным на основе хореографии, но адаптированным к фитнес-процессу. Это один из вариантов функциональной тренировки, в котором используются элементы разных дисциплин.

"Есть тренировка на ноги, ягодицы и пресс, а есть тренировка, которая называется "барре". Это достаточно новое направление для тех, кто посещает фитнес-клубы. Это что-то между пилатесом, йогой, растяжкой и некими танцевальными направлениями", — рассказал Мосалев.

При этом методика остаётся доступной даже тем, кто не имеет профессиональной подготовки.

Сочетание танцевальных движений и упражнений на статику позволяет задействовать мелкие мышцы-стабилизаторы, которые редко включаются в обычных тренировках. Поэтому барре позиционируется как мягкая, но эффективная нагрузка, подходящая для тех, кто ищет разнообразие без резких силовых акцентов.

Для кого подходит барре

По словам эксперта, барре особенно откликается людям с танцевальным опытом или тем, кто предпочитает вносить в тренировки элементы пластики и ритма.

"Кто занимался танцами, особенно хореографией, для них это будет близко. Растяжка, пилатес, йога — это смежные направления, и кому бы хотелось танцевальное настроение добавить", — пояснил фитнес-тренер.

Такое направление формирует плавный стиль движения и помогает улучшить контроль над телом.

При этом занятия подходят и тем, кто ранее не пробовал танцевальные тренировки: работа идёт в комфортном темпе, а нагрузка распределяется равномерно. Барре часто выбирают люди, стремящиеся объединить развитие гибкости, координации и общего тонуса мышц в одном занятии.

Польза и результаты тренировок

Мосалев подчёркивает, что тренировки направлены на развитие базовых физических качеств без акцента на увеличение мышечной массы.

"Эти тренировки придают мышцам тонус, они развивают выносливость и силу мышц без их увеличения в размерах. Плюс вестибулярный аппарат. Кто бы хотел более консервативных тренировок, более традиционных для фитнеса, тот будет продолжать ходить на пилатес, йогу, растяжку", — пояснил он.

Благодаря этому барре становится оптимальным вариантом для тех, кто хочет укрепить тело и улучшить осанку без тяжёлых нагрузок.

Регулярные занятия помогают тренировать равновесие, увеличивать амплитуду движений и поддерживать активность без перегрузки суставов. Такой формат подходит как начинающим, так и опытным любителям фитнеса, которые стремятся разнообразить тренировочный процесс.

