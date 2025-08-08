Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Съёмки
Съёмки
© commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:47

Барон Мюнхгаузен возвращается: приключения, в которые снова поверит весь зал

Новый фильм о бароне Мюнхгаузене выйдет в России в 2027 году

Вас когда-нибудь манили истории, которые звучат неправдоподобно, но при этом завораживают настолько, что хочется верить в каждое слово? Скоро российские зрители снова встретятся с главным мастером невероятных баек — бароном Мюнхгаузеном.

По сведениям "Новостей кинопроизводства", на экраны выйдет новый фильм, посвящённый его приключениям. Премьера ожидается не раньше 2027 года, а точная дата релиза пока держится в секрете. Информацию распространил один из популярных телеграм-каналов, близких к проекту.

Кто стоит за проектом

Продюсером картины выступит Владимир Маслов, известный по таким работам, как "Последний Ронин" и "Топи". Над сценарием трудится Валерий Колесов, автор фильма "Моя собака — космонавт". Имя режиссёра пока не озвучено, и именно эта интрига вызывает особое внимание к будущему проекту.

Легенда и её истоки

Барон Мюнхгаузен — персонаж, придуманный на основе реального немецкого дворянина Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена. Этот человек прославился своими фантастическими историями, в которых смешивались невероятные подвиги, остроумие и щедрая доля вымысла. Среди самых известных сюжетов — рассказ о полёте верхом на пушечном ядре и путешествие на Луну.

Литературный образ обрел форму в 1785 году, когда немецкий писатель Рудольф Эрих Распе выпустил книгу "Приключения барона Мюнхгаузена". С тех пор образ обаятельного фантазёра вдохновил десятки режиссёров по всему миру — от театральных постановок до полнометражных фильмов и телесериалов.

Почему эта история живёт веками

Интересный факт: реальный Мюнхгаузен действительно участвовал в военных походах, а его рассказы были настолько колоритны, что быстро разошлись в устной форме. Позже литераторы и драматурги лишь приукрасили их, создав образ, который мы знаем сегодня. Именно сочетание реальной биографии с неограниченной фантазией делает этого героя уникальным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Life.ru: бизнес жены Валерия Леонтьева в США приносит семье основной доход сегодня в 7:17

Тайна роскошной жизни Леонтьева в Майами оказалась совсем не сценической

Роскошный дом, жизнь у океана и ни одного лишнего концерта — кто и как обеспечивает Валерия Леонтьева в США, и чем на самом деле зарабатывает его семья.

Читать полностью » Amazon MGM экранизирует роман Анны Тодд сегодня в 6:13

История, после которой трудно дышать: Ева Лонгория возвращается в драматическом образе

Ева Лонгория и Майя Рефикко встретятся на экране в экранизации романа Анны Тодд "Последний рассвет" — история о свободе, любви и судьбоносном выборе.

Читать полностью » В Коммунарке могут построить первый индуистский храм Москвы сегодня в 5:08

У Москвы появится уголок Индии: где и когда построят первый индуистский храм

В Коммунарке могут построить первый в Москве индуистский храм — индийская община уже оформила регистрацию и готовится выбрать участок для строительства.

Читать полностью » Lionsgate начала съёмки приквела сегодня в 4:02

"Голодные игры" снова в деле — Lionsgate запускает продолжение легенды

Lionsgate начала съемки приквела "Голодные игры: Рассвет жатвы" — история Хеймитча и самой опасной жатвы с 48 трибутами выйдет в 2026 году.

Читать полностью » Variety: Кей Джей Апа сыграет Джимми Стюарта в новом биографическом фильме сегодня в 3:57

"Ривердэйл" меняет декорации: Кей Джей Апа примерит образ легенды золотого Голливуда

Кей Джей Апа сыграет Джимми Стюарта в новом байопике. Фильм охватит путь актёра от "Оскара" до службы в армии.

Читать полностью » Ванесса Кирби изучала квантовую физику для роли Сью Шторм в сегодня в 2:53

Звезда "Фантастической четвёрки" ушла в квантовую физику так глубоко, что коллеги не выдержали

Ванесса Кирби настолько увлеклась квантовой физикой ради роли в "Фантастической четвёрке", что коллеги на площадке могли устать от ее научных разговоров.

Читать полностью » Qatar Airways внедрит музыку Ханса Циммера на борту и в аэропортах сегодня в 1:37

Мелодии уровня "Оскар" теперь в салоне самолёта: Циммер заходит на борт

Оскароносный Ханс Циммер сочинит музыку для Qatar Airways. Как его композиции станут частью бренда авиакомпании — и почему это больше, чем просто саундтрек.

Читать полностью » Сценарий сегодня в 0:25

Пять лет тишины — и тьма возвращается: что готовит новый "Бэтмен"

Продолжение "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном стартует в 2026 году, но за пять лет многое изменилось — DC делает ставку на глубину, а не на спешку.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Skoda Fabia второго поколения названа одной из самых надёжных машин до 700 тысяч рублей
Наука и технологии

Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева
Авто и мото

BYD представит гибридный минивэн Xia PRO с запасом хода 160 км и лидаром
Красота и здоровье

По следам моды: как выбрать идеальную обувь на осень 2025 года
Питомцы

Влияние питания на цвет шерсти кошки: рекомендации специалистов
Еда

Как использовать гхи с гималайской розовой солью для жарки и запекания
Питомцы

О чем говорят расширенные зрачки у кошек — объяснение экспертов
Наука и технологии

Новое открытие: обнаружена черная дыра, существовавшая вскоре после Большого взрыва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru