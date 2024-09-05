Французские левые готовят вотум недоверия премьеру Барнье

Крупнейшие левые партии Франции — "Непокоренная Франция", Социалистическая партия и Французская коммунистическая партия, входящие в блок "Новый народный фронт" — планируют инициировать вотум недоверия против нового премьер-министра страны Мишеля Барнье. Об этом сообщил французский канал BFMTV.
Первой с таким предложением выступила "Непокоренная Франция". Депутат Национального собрания от этой партии Эрик Кокрель заявил, что у партии есть "серьезные основания" для вынесения вотума.
По информации, полученной от источников в партиях социалистов и коммунистов, эти политические силы также собираются выступить с вотумом недоверия в адрес нового премьера.
Ранее в четверг, Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье на пост нового премьер-министра. Он сменил на этом посту Габриэля Атталя.
Фото: commons.wikimedia.org
Кирби: Белый дом призвал Путина не говорить о выборах в США
Белый дом выразил недовольство комментариями Владимира Путина о президентских выборах в Америке. Представитель Джон Кирби заявил, что определять, кто будет следующим президентом Штатов, может только американский народ.
Лавров выразил недоверие словам Макрона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее утверждал, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы отсутствует политический контекст.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.