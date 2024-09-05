Французские левые готовят вотум недоверия премьеру Барнье

Крупнейшие левые партии Франции выступят с вотумом недоверия к новому премьеру

Крупнейшие левые партии Франции — "Непокоренная Франция", Социалистическая партия и Французская коммунистическая партия, входящие в блок "Новый народный фронт" — планируют инициировать вотум недоверия против нового премьер-министра страны Мишеля Барнье. Об этом сообщил французский канал BFMTV.

Первой с таким предложением выступила "Непокоренная Франция". Депутат Национального собрания от этой партии Эрик Кокрель заявил, что у партии есть "серьезные основания" для вынесения вотума.

По информации, полученной от источников в партиях социалистов и коммунистов, эти политические силы также собираются выступить с вотумом недоверия в адрес нового премьера.

Ранее в четверг, Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье на пост нового премьер-министра. Он сменил на этом посту Габриэля Атталя.

Фото: commons.wikimedia.org