Назначение Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции противоречит результатам парламентских выборов, на которых победила коалиция левых партий "Новый народный фронт". Это вызывает недовольство среди граждан страны, отметила в интервью РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ, доктор исторических наук Евгения Обичкина.

Ранее телеканал BFMTV, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца, сообщил о назначении экс-еврокомиссара и бывшего министра иностранных дел Франции Мишеля Барнье новым премьером. Обичкина подчеркнула, что недовольство связано с тем, что Барнье представляет силы, которые не одержали победу на последних парламентских выборах, однако это соответствует намерениям президента Франции Эммануэля Макрона. Таким образом, Макрон вновь добился своего.

Эксперт отметила, что Барнье является центристом-либералом и известной фигурой в Европейском союзе. По мнению Обичкиной, его назначение устраивает как сторонников Макрона, так и правоцентристов, что может обеспечить президенту большую поддержку со стороны правых сил.

Она также добавила, что центристская политика Барнье не приведет к значительным изменениям во внутренней и внешней политике страны, а скорее подтвердит курс на углубление европейской интеграции и соблюдение обязательств Франции перед Европой.

По словам Обичкиной, критиковать Барнье не имеет смысла, так как это выбор президента, и сам Барнье никогда не позиционировал себя как кандидат на пост президента.

Ранее Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, несмотря на то что коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании. Президент пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", поскольку по итогам консультаций с партийными лидерами стало очевидно, что правительству левых будет немедленно вынесен вотум недоверия.

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