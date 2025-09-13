Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Адский колодец Бархута
Адский колодец Бархута
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:42

Спуск в преисподнюю: экспедиция раскрыла секреты колодца Бархут в Йемене

Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны

Колодец Бархута, известный как "Адский колодец", в йеменской пустыне Аль-Махра на протяжении веков оставался загадкой и источником жутких легенд. Огромная воронка, скрытая среди песков, внушала ужас местным жителям и считалась проклятым местом, где таятся злые силы. Лишь в последние годы исследователи смогли приоткрыть завесу тайны и объяснить происхождение этого феномена.

Легенды и предания

Жители региона обходили яму стороной, веря, что она ведёт прямо в ад. В преданиях упоминались злые духи, пленники, сброшенные на дно, и несметные богатства султана. Страх усиливали дурной запах, поднимавшийся из глубин, и рассказы о мрачных видениях.

Первые исследования

Попытка йеменских геологов в 2021 году оказалась лишь частично успешной: они смогли спуститься на 60 метров, но были вынуждены остановиться из-за нехватки оборудования и удушливого воздуха. Позже спелеологи из Омана достигли дна и установили точную глубину — около 112 метров.

Внутреннее устройство

Форма колодца напоминает гигантскую воронку. Устье имеет диаметр около 30 метров, а на дне расширяется до 120. Внутри исследователи нашли миниатюрные водопады, образующиеся благодаря воде, просачивающейся сквозь пористые породы.

"Сокровища султана"

Местные поверья о драгоценностях оказались небезосновательными. На стенах обнаружены минеральные образования — пещерный жемчуг. Это округлые образования из кальцита, которые в свете фонарей переливаются зелёно-золотыми оттенками, напоминая драгоценные камни.

Источник зловония

Жуткий запах, веками отпугивавший людей, объясняется просто: на дне найдены десятки тел птиц и мелких животных. Попав внутрь, они не могли выбраться и погибали, становясь пищей для падальщиков. Внутри колодца существует собственная экосистема — змеи, скорпионы и насекомые, питающиеся этими останками.

Версии происхождения

Учёные выдвигают две основные гипотезы:

  1. Колодец мог быть жерлом древнего потухшего вулкана.
  2. Более вероятная версия — это карстовый провал, образовавшийся из-за размывания пород подземными водами миллионы лет назад.

Сегодня "Адский колодец" остаётся уникальным природным объектом, где переплетаются мифы и наука. Для местных жителей он по-прежнему окружён ореолом мистики, но исследования доказали: это не врата в ад, а редкая геологическая формация с собственной мини-экосистемой.

Три интересных факта

  1. Диаметр дна колодца почти в четыре раза шире устья — редкая форма для карстовых провалов.
  2. Пещерный жемчуг формируется тысячелетиями, а его шарики могут достигать размеров куриного яйца.
  3. По сей день колодец Бархута остаётся закрытым для массового туризма из-за труднодоступности и опасных условий внутри.

