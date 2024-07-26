Барак Обама был удивлен слухами о неприязни к Камале Харрис, с которой знаком уже 20 лет. Хотя он еще не делал публичного заявления о поддержке ее кандидатуры, в ближайшее время он планирует это сделать.

Согласно данным издания, Обама поддерживал регулярный контакт с Харрис с момента, когда она стала возможным кандидатом от демократов. Однако он не выражал ей публичной поддержки, чтобы не вмешиваться в процесс и дать действующему президенту Джо Байдену время принять решение о своем участии в выборах.

В ходе общения с Харрис, Обама делился своим опытом и проверял бывших помощников, которые могли бы помочь ей в предвыборной кампании. Источники The New York Times отмечают, что экс-президент был удивлен слухами о его якобы нейтральной позиции по отношению к Харрис. Он также отметил, что был впечатлен началом ее предвыборной кампании.

В то же время, мнение Обамы о способности Байдена переизбраться остается неясным. Источники, близкие к действующему президенту, выражают недовольство ролью, которую бывшие помощники Обамы сыграли в этой ситуации. Байден объявил о своем решении выйти из предвыборной гонки 21 июля, после неудачных дебатов с Трампом и покушения на последнего.

Президент Байден призвал поддержать кандидатуру Харрис, которая подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента. Для официального выдвижения ее кандидатуры необходимо одобрение на съезде демократов в августе.

Дональд Трамп заявил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена, и вызвал вице-президента на дебаты. Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House