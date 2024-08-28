Учёные нашли в Сочи небывалых для России короедов, завезённых из Евросоюза

В Сочи обнаружены ранее не встречавшиеся на территории РФ вредители, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на пресс-службу Субтропического научного центра РАН.
При обследовании поражённых вредителями деревьев в Сочи учёные этой организации нашли нетипичных для России короедов. Кипарисовый лубоед (PhloeosinusarmatusReitter) и древесник многоядный (Xylosandruscompactus) ранее на территории нашей страны не встречались.
Генетическая идентификация находок, проведённая совместными усилиями с коллегами из Института лесоведения РАН, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета и Института леса СО РАН имени В. Н. Сукачёва, подтвердила их иноземное происхождение.
"Наиболее вероятно, что оба вида короедов были случайно завезены в Россию с декоративным посадочным материалом из Италии — именно отсюда идёт основной импорт декоративных растений. Когда мы сделали молекулярно-генетический анализ древесника многоядного, то получили практически стопроцентное совпадение с итальянскими, испанскими и французскими образцами", — сообщила главный научный сотрудник отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН, доктор биологических наук Наталья Карпун.
По её словам, росту биоразнообразия вредителей на Черноморском побережье Кавказа способствуют благоприятные климатические условия и богатая растительность региона. За последние 20 лет там обнаружено около 60 новых для России видов вредителей.
Деревья, поражённые лубоедом, можно считать обречёнными, а древесник многоядный оставляет шанс — он повреждает только ветви, которые можно обрезать.
Фото: Pexels/Serg Alesenko
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