Жизненно важный препарат исчез: пациентов отправляют на колоноскопию – чем это опасно

Российские пациенты столкнулись с увеличением числа колоноскопий из-за нехватки контрастного препарата для рентгена желудочно-кишечного тракта, что вызывает тревогу и создает дополнительные сложности для пациентов и медицинского персонала.

Проблема заключается в дефиците сульфата бария, также известного как сернокислая соль бария. Этот белый порошок является важным рентгеноконтрастным веществом, которое широко используется для визуализации желудка и пищевода на рентгеновских снимках, что позволяет врачам точно диагностировать заболевания этих органов.

Остановка производства: переезд и лицензирование

Единственный российский производитель препарата — компания "Випс-мед" — в начале года приостановила выпуск сульфата бария из-за переезда на новую производственную площадку, что привело к нарушению поставок этого жизненно необходимого лекарства. Возобновить производство планируется только в ноябре 2025 года, после получения соответствующей лицензии, что создает длительный период дефицита.

Как отмечает телеграм-канал, запасы сульфата бария полностью исчерпались ещё в марте, что привело к серьезным последствиям для пациентов и медицинских учреждений. Особенно остро дефицит ощущается в Брянске, Уфе, Крыму, Ульяновске и Самаре, где пациенты сталкиваются с массовыми отменами исследований и задержками диагностики.

Колоноскопия как альтернатива: ограничения метода

Врачи вынуждены чаще направлять пациентов на гастро- и колоноскопию, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие рентгеновских исследований с контрастом. Однако эти методы, несмотря на свою важность в диагностике заболеваний, не могут полноценно заменить рентген с контрастом при обследовании тонкого кишечника, что ограничивает возможности точной диагностики.

Отсутствие сульфата бария ставит перед врачами и пациентами непростую задачу: поиск альтернативных методов диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Задержки в диагностике могут привести к ухудшению состояния пациентов и увеличению рисков, связанных с несвоевременным выявлением и лечением заболеваний.

Колоноскопия: инвазивный метод исследования

Колоноскопия — это инвазивный метод исследования, который связан с определенными рисками и требует тщательной подготовки пациента, что делает его менее предпочтительным, чем рентген с контрастом, если позволяет ситуация.

Власти и медицинские учреждения предпринимают попытки найти решения сложившейся ситуации, включая возможность импорта препарата из других стран или использование других методов диагностики, что демонстрирует стремление найти выход из создавшейся ситуации.

Интересные факты о диагностике ЖКТ:

Рентгенография ЖКТ с контрастом была разработана в начале XX века.

Колоноскопия является одним из наиболее эффективных методов ранней диагностики рака толстой кишки.

Гастроскопия позволяет визуализировать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку.

В некоторых случаях для диагностики заболеваний ЖКТ используются капсульные эндоскопы.

Дефицит сульфата бария в России создает серьезные проблемы для пациентов и медицинских учреждений. Увеличение числа колоноскопий является вынужденной мерой, которая не может полностью заменить рентгеновские исследования с контрастом. Необходимо принять срочные меры для решения этой проблемы и обеспечения доступности качественной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.