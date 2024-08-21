"Кипят страсти": Алибасов-младший рассказал об отношениях отца и его жены

Сын Бари Алибасова заявил, что в отношениях отца и его жены "кипят страсти"

Сын создателя группы "На-На" Бари Алибасова рассказал об отношениях отца и его жены. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

По словам Алибасова-младшего, он часто приезжает к отцу и его супруге.

"Постоянно к ним приезжаю, и у меня к ним дикая зависть. Ни в одном из моих предыдущих 9 браков не было так хорошо, как у папы в 8-м", — заявил он.

При этом сын заслуженного артиста России отметил, что в браке отца "кипят страсти".

"Если я скажу, что идиллия — это будет плевок в сторону красоты их отношений. Там кипят страсти, и причём исключительно позитивные", — сообщил Алибасов-младший.

Напомним, что в 2024 году стало известно о браке Бари Алибасова и его сиделки Елены Калининой. Пара познакомилась в больнице, в которой женщина ухаживала за продюсером.

Фото: commons.wikimedia.org/RBairamov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)