Сколько получает Алибасов после ухода из шоу-бизнеса: пенсия удивила поклонников
Сколько же получает в месяц один из самых известных российских продюсеров? Оказывается, размер пенсии Бари Алибасова не так уж и мал, хотя сам артист к этим деньгам относится без особого интереса.
Пенсия и надбавки
Жена основателя группы "На-На" Елена Калинина в интервью рассказала, что Алибасов получает 26 тысяч рублей как основную пенсию и ещё 43 тысячи рублей в качестве надбавки за звание заслуженного артиста. В сумме выходит 69 тысяч рублей.
"Жить на эти деньги можно", — уточнила Елена.
При этом сама она добавила, что муж знает о текущих тратах семьи, но редко вникает в подробности.
"Бари в курсе, сколько мы тратим на коммуналку, на лекарства, на питание. Не вникает, но интересуется, что и почем", — рассказала Калинина.
Новая семья
В январе 2024 года стало известно, что Алибасов женился на своей помощнице Елене Калининой. Пара решила не устраивать громкого торжества и расписалась "тихо", без камер и пышных застолий. Продюсер тогда заметил, что после свадьбы его жизнь изменилась: он стал регулярно питаться и больше заботиться о здоровье.
Новый бизнес
Осенью супруги решили открыть совместное дело. Они запустили небольшой семейный бизнес: продают пряники, которые печёт сама Елена. Алибасов с юмором признавался, что ему нравится наблюдать за тем, как их маленькое предприятие развивается.
Интересно, что ещё летом сын продюсера рассказал — отец окончательно ушёл из музыкального бизнеса ради семейного кафе. Для человека, который когда-то создавал популярные группы и был в центре светской жизни, это решение стало неожиданным поворотом.
