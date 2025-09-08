"На кону зрение и жизнь": драматическая развязка для Бари Алибасова

Продюсер и основатель группы "На-на" Бари Алибасов снова оказался в центре внимания из-за проблем со здоровьем. В этот раз поводом для беспокойства стала сильная головная боль, с которой 78-летний артист обратился за медицинской помощью. Как выяснилось, причиной недомогания стало критическое повышение давления, что врачи назвали крайне опасным состоянием.

Давление на пределе

По данным СМИ, медики диагностировали у Алибасова скачок давления до "предельных значений". Врачи назначили лечение, пересмотрели рацион и настоятельно порекомендовали отказаться от алкоголя. При нарушении этих правил у артиста могут возникнуть тяжёлые осложнения. По словам специалистов, на кону не только здоровье, но и зрение — при игнорировании назначений существует риск слепоты, а также вероятны инфаркт или инсульт.

Стоит отметить, что в прошлом году Алибасова уже госпитализировали с подозрением на инсульт. Тогда состояние удалось стабилизировать, однако, как видно, угроза для его здоровья остаётся серьёзной.

Реакция самого артиста

Несмотря на тревожные прогнозы врачей, сам продюсер сохраняет спокойствие и не показывает вида, что переживает за своё состояние. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что чувствует себя удовлетворительно и продолжает вести привычный образ жизни.