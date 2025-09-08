Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бари Алибасов
Бари Алибасов
© commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:28

"На кону зрение и жизнь": драматическая развязка для Бари Алибасова

Медики предупредили об угрозе инсульта и слепоты у Бари Алибасова

Продюсер и основатель группы "На-на" Бари Алибасов снова оказался в центре внимания из-за проблем со здоровьем. В этот раз поводом для беспокойства стала сильная головная боль, с которой 78-летний артист обратился за медицинской помощью. Как выяснилось, причиной недомогания стало критическое повышение давления, что врачи назвали крайне опасным состоянием.

Давление на пределе

По данным СМИ, медики диагностировали у Алибасова скачок давления до "предельных значений". Врачи назначили лечение, пересмотрели рацион и настоятельно порекомендовали отказаться от алкоголя. При нарушении этих правил у артиста могут возникнуть тяжёлые осложнения. По словам специалистов, на кону не только здоровье, но и зрение — при игнорировании назначений существует риск слепоты, а также вероятны инфаркт или инсульт.

Стоит отметить, что в прошлом году Алибасова уже госпитализировали с подозрением на инсульт. Тогда состояние удалось стабилизировать, однако, как видно, угроза для его здоровья остаётся серьёзной.

Реакция самого артиста

Несмотря на тревожные прогнозы врачей, сам продюсер сохраняет спокойствие и не показывает вида, что переживает за своё состояние. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что чувствует себя удовлетворительно и продолжает вести привычный образ жизни.

"На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь", — сказал продюсер Бари Алибасов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Принц Джордж может поступить в Итонский колледж сегодня в 9:41

Принц Джордж стоит на пороге судьбоносного выбора: какую школу назовут "колыбелью королей"

Принцу Джорджу предстоит важный выбор в образовании. Какие перемены ждут наследника престола и как семья готовится к новому этапу его жизни?

Читать полностью » Пользователи сравнили Бруклина Бекхэма с Меган Маркл за рецепт клубничного джема сегодня в 8:37

Рецепт, который превратился в мем: почему Бруклин Бекхэм — "новая Меган Маркл"

Бруклин Бекхэм снова оказался в центре бурных споров после безобидного видео с клубничным джемом. Почему реакция оказалась такой острой?

Читать полностью » Эксперты назвали надёжные автомобили до 900 тысяч рублей на вторичном рынке сегодня в 8:14

Подержанные авто до 900 тысяч: какие модели переживут хозяина

Пять подержанных автомобилей до 900 тысяч рублей, которые ценятся за надёжность и не потребуют лишних затрат на ремонт.

Читать полностью » Автоюрист предупредил о риске серьёзных поломок двигателя из-за некачественного топлива сегодня в 7:09

Дёшево заправился — дорого починил: топливо, которое убивает двигатель

Один неверный выбор автозаправки может привести к большим проблемам с мотором. Эксперт рассказал, как избежать сомнительных станций.

Читать полностью » Американская телевизионная академия объявила первые результаты Эмми 2025 сегодня в 6:28

Девять наград за раз: кто уже стал фаворитом "Эмми" до главной церемонии

Первые итоги "Эмми" уже известны: фавориты сезона определились, но впереди решающие номинации. Кто же станет главным триумфатором?

Читать полностью » Джимон Хунсу присоединился к актёрскому составу ремейка фильма сегодня в 5:22

Новый "Горец" готовится ударить молнией по Голливуду: кто оказался в списке бессмертных

Джимон Хунсу сыграет бессмертного воина в ремейке "Горца", где главные роли достались Генри Кэвиллу и Расселлу Кроу. Съёмки начнутся осенью.

Читать полностью » В Таганроге откроют первый в России музей Фаины Раневской сегодня в 4:56

Дом Раневской готовят к перерождению: что скрывали его стены больше века

В Таганроге готовят к открытию уникальный музей, посвящённый великой актрисе. Дом её детства станет культурным центром с редкой экспозицией.

Читать полностью » Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион сегодня в 2:54

От романа с Майли Сайрус к "тихой гавани": Шварценеггер-младший нашёл своё счастье

Сын Арнольда Шварценеггера и модель Эбби Чемпион после девяти лет отношений сыграли свадьбу на берегу живописного озера.

Читать полностью »

Новости
Еда

Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность
УрФО

Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега
СФО

Жители Югры стали активнее покупать жильё на "вторичке" после снижения ключевой ставки
Спорт и фитнес

Минздравсоцслужба США рекомендовала взрослым тренироваться 150–300 минут в неделю
Садоводство

Ошибки при укрытии роз на зиму приводят к гибели кустов
Питомцы

Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка
Авто и мото

"Автостат": Belgee X50 стал самым популярным кроссовером-иномаркой в России в сентябре
Красота и здоровье

Медики предупредили о риске бессонницы при употреблении кофе вечером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet