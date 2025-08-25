Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Верхняя Агора Сагалассос
Верхняя Агора Сагалассос
© commons.wikimedia.org by Dosseman is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:36

Бархатный сезон: куда едут те, кто знает толк в отдыхе

Популярные направления бархатного сезона для россиян

Бархатный сезон называют "лучшим временем для отдыха без лишней суеты". В сентябре и начале октября море всё ещё тёплое, жара спадает, а цены постепенно становятся мягче. Россияне ценят это время за возможность совместить пляжный отдых с прогулками и гастрономическими открытиями.

Черноморское побережье России

Классика бархатного сезона — Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе. Вода держится тёплой до начала октября, а вечером уже комфортно гулять. В этот период особенно приятно ездить в горы Красной Поляны или по винодельням Кубани.

Кавказские Минеральные Воды

Для тех, кто хочет больше спокойствия и пользы, выбирают Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки. В бархатный сезон здесь мягкий климат и идеальное время для санаториев и прогулок по паркам.

Крым

Ялта, Алушта, Судак, Феодосия — в сентябре ещё пляжный отдых, в октябре — акцент на экскурсии и винные маршруты. Меньше туристов, а воздух наполняется ароматом осени.

Зарубежные направления

— Турция (Анталия, Алания, Бодрум): море тёплое до конца октября, меньше жары, а цены на отели ниже летних.
— Греция (Крит, Родос): сентябрь считается одним из лучших месяцев — мягкое солнце, возможность сочетать пляжи и древности.
— Кипр: тёплая вода держится почти до ноября, при этом остров не так загружен туристами.

Личный опыт

Мой лучший бархатный сезон прошёл в Греции. Днём мы купались в море, а вечером гуляли среди древних руин без толпы. В России — это поездка в Сочи в сентябре: море тёплое, а по вечерам уже можно сидеть на набережной с пледом и бокалом местного вина.

Итог

Бархатный сезон — это баланс: солнце мягче, людей меньше, а отдых ощущается глубже. Для россиян это и Черноморское побережье, и Кавказ, и "классика жанра" вроде Турции или Греции. Главное — правильно выбрать ритм: не спешить и наслаждаться.

