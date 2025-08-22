Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Восточные рынки: приём, который заставил продавца снизить цену вдвое

Искусство торга: проверенные приёмы на восточных рынках

На восточном рынке товар никогда не стоит столько, сколько написано изначально. Торг здесь — это не просто способ снизить цену, а культурный ритуал. Продавцы ожидают от туристов, что они будут спорить, а не соглашаться сразу. За годы поездок я собрал несколько приёмов, которые почти всегда работают.

Сначала — интерес, потом цена

Если подойти к прилавку и сразу спросить "Сколько стоит?", шанс сбить цену минимален. Лучше сначала проявить интерес: рассмотреть вещь, спросить, из какого материала сделано, похвалить мастерство. Когда продавец чувствует внимание к товару, у вас появляется почва для торга.

Улыбка и лёгкая игра

Торг здесь — игра. Если вести себя слишком серьёзно или агрессивно, продавец может потерять интерес. Улыбка, лёгкие шутки, пара дружеских фраз ломают барьер и делают диалог приятным. Часто после этого продавец сам предложит скидку.

Метод "уйти и вернуться"

Один из самых действенных приёмов — поблагодарить и уйти, не споря. Если продавец заинтересован, он окликнет вас и предложит цену ниже. Работает особенно хорошо на рынках Марракеша, Стамбула или Каира.

Сравнение цен

Если вы прошлись по нескольким лавкам и уже знаете среднюю стоимость, это можно использовать. Фраза "Я видел похожее дешевле в соседнем ряду" почти всегда снижает цену — главное, говорить спокойно, без давления.

Покупка сразу нескольких вещей

Продавцы любят большие сделки. Если вы выбираете, например, две скатерти или три браслета, всегда можно попросить "цену за всё". Обычно скидка получается заметнее, чем при покупке одной вещи.

Итог

Торг на восточных рынках — это диалог. Здесь важна не только конечная цена, но и сам процесс. Продавец хочет почувствовать себя мастером игры, а покупатель — умелым партнёром. И если вы оба выходите из лавки с улыбкой, значит, сделка удалась.

