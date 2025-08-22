Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:47

Страны, где без торга вы переплатите вдвое, и где лучше не начинать

Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать

Торг — это не просто способ сэкономить, а часть культуры. Но важно помнить: то, что естественно в Марокко или Египте, может быть воспринято как грубость в Японии или США.

Где торг — норма и даже удовольствие

На восточных базарах умение спорить о цене считается показателем уважения к традициям. В Марокко, Турции, Египте, Тунисе или Иране никто не ждёт, что вы купите вещь сразу. Продавцы заранее называют цену выше, зная, что турист начнёт сбивать. Для них процесс — это игра, в которой обе стороны получают удовольствие: продавец продаёт дороже, чем местным, а турист — дешевле, чем изначально.

На рынках Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия) торг тоже естественен. Часто удаётся сбить цену вдвое, и продавцы воспринимают это без обид — наоборот, уважают за настойчивость.

Где торговаться не принято

В Европе и США на рынках чаще стоят фиксированные ценники. Попытка торговаться в Германии, Франции или Италии на продовольственном рынке может вызвать недоумение. Там люди привыкли к честной и прозрачной цене. Исключение — блошиные рынки, где возможна лёгкая скидка, но это не полноценный торг, а скорее дружеский жест.

В Японии и Южной Корее любая попытка сбить цену считается признаком неуважения. Там покупатель проявляет доверие к продавцу, а продавец — к клиенту. Торг может выглядеть как оскорбление.

Личный опыт

В Стамбуле мне довелось "сбить" цену на ковер вдвое, и продавец ещё и предложил чай — торг для него был искусством. В Токио же на рынке рыбы я однажды попробовал спросить "чуть дешевле?", и продавец ответил лишь холодной улыбкой. Этот контраст я запомнил навсегда.

Итог

Торг — это зеркало культуры. Где-то он важен, как ритуал, а где-то нарушает правила доверия. Главное — чувствовать местный контекст и помнить: иногда скидка стоит меньше, чем уважение.

