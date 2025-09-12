Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:27

Чемоданы остаются дома: новый тренд в перелётах ломает привычки туристов

Европарламент изменит правила авиаперевозок: чемоданы и вещи будут под строгим контролем

Авиакомпании давно зарабатывают больше не на билетах, а на дополнительных услугах. Особенно ощутимой статьёй дохода остаются сборы за негабаритный багаж. На фоне этого всё больше молодых путешественников выбирают радикально новый формат — "голые путешествия", когда в полёт отправляются практически без вещей.

Что значит "голое путешествие"

Под этим термином скрывается не буквальная оголённость, а стремление обходиться минимумом: телефон, документы и кошелёк. Чтобы не переплачивать за багаж, многие набивают карманы одеждой или мелкими предметами, а иногда и вовсе отправляют чемоданы отдельной доставкой по более дешёвым маршрутам.

Эта тенденция особенно популярна среди миллениалов и поколения Z, которые ценят мобильность и свободу передвижения.

Лоукостеры и новые правила

Снижение цен на билеты у бюджетных авиакомпаний делает их доступнее, но параллельно возрастает плата за любое "лишнее" место в салоне или в багажном отсеке. Именно поэтому идея путешествовать налегке выглядит всё более привлекательной.

Интернет уже переполнен лайфхаками, как обойти контроль на посадке. Однако эта изобретательность может оказаться бесполезной: Европейский парламент готовит постановление, которое изменит правила перевозки вещей на борту и фактически может поставить крест на подобных хитростях.

Читайте также

Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений вчера в 18:40

Город без Шенгена: куда летят туристы, уставшие от визовых правил

Тирана, столица Албании, привлекает туристов доступными ценами, яркой культурной жизнью и уникальной кухней. Узнайте, почему стоит выбрать её для вашего отдыха!

Читать полностью » Рождественская ярмарка в Кракове пройдёт с 29 ноября 2025 по 1 января 2026 года вчера в 16:34

Глинтвейн, ярмарки и огни: когда Краков становится рождественской открыткой

Краков зимой открывает свои тайны: рождественские ярмарки, доступные цены на отдых и очарование Старого города — всё это ждет вас в Польше.

Читать полностью » В Бельгии больше замков на квадратный километр, чем в любой другой стране мира вчера в 15:31

12 причин поехать в Бельгию: от алтаря ван Эйков до веломаршрутов Меркса

Бельгия не только известна вафлями и шоколадом, но и скрывает множество интересных достопримечательностей. Узнайте об уникальных музеях, замках и гастрономических открытиях!

Читать полностью » Подъём на смотровую площадку Лахта-центра занимает несколько секунд на сверхскоростном лифте вчера в 14:40

Экскурсия в Лахта-центр: как сэкономить и попасть туда, где билетов "никогда нет"

Узнайте, как провести незабываемую экскурсию в Лахта-центр: советы по скидкам, билетам и ожиданиям от погоды.

Читать полностью » Сентябрьская распродажа Победы: билеты в Дубай подорожали на 11,4 тыс. руб. по сравнению с августом вчера в 13:31

"Скидка" превратилась в наценку: как распродажа "Победы" удивила пассажиров

Распаковка секретов акций 'Победы': как растут цены на авиабилеты перед распродажей. Узнайте, почему скидки могут обмануть ваши ожидания.

Читать полностью » Путешествие на автодоме требует готовности к ограниченному пространству вчера в 12:58

С чем на самом деле приходится мириться в доме на колёсах

Путешествие на автодоме дарит свободу, но требует компромиссов: ограниченное пространство, расходы на топливо, бытовые заботы и правила парковки сопровождают каждую поездку.

Читать полностью » Котор в Черногории включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вчера в 12:37

Улицы ЮНЕСКО, море и тишина: Котор ломает стереотипы о дорогом отпуске

Котор в Черногории: узнайте, почему этот курорт является недорогой альтернативой Хорватии, сочетая комфорт, живописные пейзажи и вкусную еду.

Читать полностью » Подготовка к поездке на автодоме в США включает планирование маршрута и бронирование кемпингов вчера в 11:56

Как правильно подготовиться к первому путешествию в автодоме

Путешествие на автодоме требует подготовки: проверка техники, план маршрута, бронирование кемпингов и список вещей помогут сделать первую поездку комфортной.

Читать полностью »

