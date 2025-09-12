Чемоданы остаются дома: новый тренд в перелётах ломает привычки туристов

Авиакомпании давно зарабатывают больше не на билетах, а на дополнительных услугах. Особенно ощутимой статьёй дохода остаются сборы за негабаритный багаж. На фоне этого всё больше молодых путешественников выбирают радикально новый формат — "голые путешествия", когда в полёт отправляются практически без вещей.

Что значит "голое путешествие"

Под этим термином скрывается не буквальная оголённость, а стремление обходиться минимумом: телефон, документы и кошелёк. Чтобы не переплачивать за багаж, многие набивают карманы одеждой или мелкими предметами, а иногда и вовсе отправляют чемоданы отдельной доставкой по более дешёвым маршрутам.

Эта тенденция особенно популярна среди миллениалов и поколения Z, которые ценят мобильность и свободу передвижения.

Лоукостеры и новые правила

Снижение цен на билеты у бюджетных авиакомпаний делает их доступнее, но параллельно возрастает плата за любое "лишнее" место в салоне или в багажном отсеке. Именно поэтому идея путешествовать налегке выглядит всё более привлекательной.

Интернет уже переполнен лайфхаками, как обойти контроль на посадке. Однако эта изобретательность может оказаться бесполезной: Европейский парламент готовит постановление, которое изменит правила перевозки вещей на борту и фактически может поставить крест на подобных хитростях.