© commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:38

Взрослый против правил: зачем мужчина поехал в магазин на Barbie Jeep

В Канаде мужчина поехал за газировкой на игрушечном электромобиле и получил запрет на вождение

Обычная поездка за газировкой обернулась для жителя Канады настоящей историей, достойной страниц новостных сводок. В Принс-Джордже мужчина решил сесть за руль игрушечного электромобиля Barbie Jeep, чтобы доехать до ближайшего магазина. И хотя идея могла показаться безобидной шуткой, полиция посчитала иначе.

История необычной поездки

Местный житель отправился за напитком в розовом Power Wheels, принадлежащем дочери его соседа. На нём он пересек оживлённую дорогу, надев яркие очки и футболку с надписью "Let's do it in the dumbest way possible" ("Давайте сделаем это самым глупым способом"). По словам мужчины, он пытался вести себя максимально осторожно: показывал повороты руками и ждал безопасного момента, чтобы пересечь проезжую часть.

"Это же не погоня на скорости. Я дождался, когда дорога будет свободной, и показывал рукой повороты", — сказал он.

Однако сотрудники RCMP быстро остановили нарушителя и провели тест на алкоголь, который показал превышение допустимого уровня.

Почему полиция вмешалась

По канадским законам любое средство передвижения с двигателем, даже игрушечным, считается моторным транспортом. Для его использования на дорогах нужны водительские права и страховка. Мужчина же имел уже приостановленное удостоверение, что только усугубило ситуацию. В итоге он получил запрет на вождение сроком на 90 дней и назначенный суд.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Яркая и запоминающаяся история Нарушение закона
Детский электромобиль безопасен по скорости Риск аварии на проезжей части
Привлёк внимание к курьёзам ПДД Штрафы, суд и запрет на вождение

Сравнение: игрушечный электромобиль и реальная машина

Характеристика Barbie Jeep Автомобиль
Максимальная скорость 5-8 км/ч 100-200 км/ч
Требуются права и страховка Да, при движении по дороге Да
Уровень безопасности Минимальный Высокий (подушки, ремни)
Возможность проезда по городу Ограничена Полная

Советы шаг за шагом: что делать, если нет прав

  1. Использовать велосипед или самокат — они не требуют прав.

  2. Выбирать общественный транспорт — автобусы и трамваи безопасны и доступны.

  3. Заказывать доставку — многие магазины и кафе предлагают привоз напитков и еды.

  4. Если хочется "повеселиться", кататься на электромобилях только на закрытых площадках, а не на дорогах.

Мифы и правда

  • Миф: На игрушечной машине можно ездить без ограничений.
    Правда: Закон трактует её как моторное транспортное средство.

  • Миф: Если скорость маленькая, полиция не обратит внимания.
    Правда: Любое движение по дороге контролируется одинаково.

  • Миф: Детский электромобиль безопасен для взрослого.
    Правда: Он не рассчитан на вес и манёвры взрослого человека.

FAQ

Можно ли ездить на детских электромобилях по дорогам?
Нет, они подпадают под категорию моторного транспорта, где обязательны права и страховка.

Что грозит за нарушение?
Штраф, запрет на вождение и даже судебное разбирательство.

Какая альтернатива для тех, кто лишён прав?
Велосипед, пешие прогулки, общественный транспорт, каршеринг с водителем.

Исторический контекст

  1. Первые игрушечные электромобили появились в 1980-х годах.

  2. В 1990-х Power Wheels стали хитом продаж в США и Канаде.

  3. Случаи, когда взрослые садились на такие автомобили ради шутки, фиксировались и раньше, но редко заканчивались делом в суде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поехал на электромобиле по дороге.

  • Последствие: штраф, запрет на вождение, суд.

  • Альтернатива: велосипед или электросамокат по правилам.

А что если…

Если бы мужчина поехал на своём Barbie Jeep только по тротуару или во дворе, он бы избежал встречи с полицией и сохранил игрушку для её настоящей хозяйки — маленькой девочки.

Сон и психология

Такие поступки часто связаны с желанием "вернуться в детство" или привлечь внимание. Психологи отмечают, что у людей в состоянии стресса или после употребления алкоголя тяга к эксцентричным действиям усиливается.

Интересные факты

Barbie Jeep способен выдержать вес до 50 кг, но некоторые взрослые умудряются на нём ездить.

В Канаде понятие "моторное транспортное средство" включает даже газонокосилки на колёсах.

Подобные курьёзные задержания иногда становятся вирусными в соцсетях и попадают в новостные сводки по всему миру.

