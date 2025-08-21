Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Одна ошибка со штангой — и дорога к травме открыта

Программа тренировок со штангой для начинающих опубликована экспертами по фитнесу

Кто-то считает, что настоящая сила приходит только с гантелями. Но стоит попробовать штангу — и всё меняется. Этот снаряд позволяет поднимать больший вес, равномерно распределяет нагрузку и помогает задействовать больше групп мышц. Именно поэтому штанга — главный инструмент в арсенале тех, кто хочет прогрессировать в силовых тренировках.

Почему стоит перейти на штангу

Гантели хороши для старта, но у них есть предел. Штанга же открывает новые возможности:

  • при приседаниях работают ягодицы, бёдра и икры;
  • жимы и тяги подключают спину, плечи и грудь;
  • мышцы дольше находятся под нагрузкой, а это главный стимул роста.

Однако у штанги есть и минусы: она дороже, занимает больше места и требует немного большего опыта. Поэтому новичкам лучше тренироваться с напарником или хотя бы проконсультироваться с инструктором.

Хват — основа контроля

От правильного хвата зависит и безопасность, и результат. Существует три основных варианта:

  • Оверхэнд (overhand grip). Ладони сверху, большой палец обхватывает гриф. Подходит для жимов и приседаний.
  • Хук-грип (hook grip). Большой палец прижат указательным и средним. Используется в тяжёлых и взрывных упражнениях — тягах, рывках, толчках.
  • Альтернативный хват (alternated grip). Одна ладонь сверху, другая снизу. Часто применяется в тяжёлых становых тягах, когда нужна дополнительная фиксация.

Программа для начинающих

Чтобы освоиться со штангой, достаточно 2-3 тренировок в неделю. Между подходами делайте паузу от 30 до 90 секунд.

Что понадобится:

  • гриф весом 15-20 кг (35-45 фунтов);
  • диски 2-10 кг (5-25 фунтов);
  • стойка для приседаний.

Упражнения:

  • Приседания с паузой. Чередуйте обычные приседы и приседы с тремя короткими пружинящими движениями внизу.
  • Румынская тяга. Отлично развивает заднюю поверхность бёдер и укрепляет поясницу. Следите, чтобы гриф скользил близко к голеням.
  • Толчок (Push Press). Лёгкий сгиб ног помогает выжать штангу вверх, подключая плечи и трицепсы.
  • Армейский жим (Military Press). Жим стоя без помощи ног — чистая работа плечевого пояса и корпуса.

Интересный факт

В 1928 году на Олимпиаде впервые ввели отдельную дисциплину по тяжёлой атлетике с использованием именно штанги. С тех пор этот снаряд стал символом силы и прогресса в спорте.

