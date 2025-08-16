Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Пять движений, которые спасут суставы перед тяжёлой тренировкой

Как выполнять 10-минутную разминку со штангой перед силовой тренировкой — рекомендации фитнес-инструкторов

Хотите начать тренировку с минимальными затратами времени, но при этом избежать травм и повысить результативность? Пропуск разминки может показаться заманчивым, но именно она задаёт тон всей сессии. Особенно это важно, если впереди сложные упражнения со штангой — рывки, толчки или силовые подъёмы. Всего несколько минут правильной подготовки могут значительно улучшить технику и увеличить рабочие веса.

Зачем разминаться со штангой

Если основная тренировка связана с работой со штангой, имеет смысл включить в разминку похожие движения. Это "разбудит" нужные группы мышц, улучшит их координацию и подготовит связки и суставы к нагрузке. В итоге вы сможете поднимать больший вес, а риск травм снизится.

Интересный факт: исследования показывают, что специализированная разминка может увеличить силовые показатели на 5-10% за счёт активации нервно-мышечных связей.

10-минутный комплекс

Разминка состоит из двух комплексов упражнений со штангой. Выполняются они без пауз между движениями, что позволяет разогреть тело и активировать мышцы.

Комплекс 1 — стабилизация корпуса

Цель — укрепить мышцы кора, которые играют ключевую роль в любом упражнении со штангой. Они стабилизируют корпус и помогают передавать силу от ног к штанге.

Выполнение:

  • По 20 повторений каждого из трёх упражнений: опускание ног со штангой, подъём ног со штангой и "флаттер" со штангой.
  • Сделать 2 раунда с отдыхом 2 минуты между ними.
  • Все упражнения выполняются лёжа, со штангой над грудью, с упором поясницы в пол и контролем каждого движения.

Комплекс 2 — силовая подготовка

Здесь задействуются более сложные движения, включающие ноги, спину, плечи и корпус.
Схема: 5 повторений каждого из семи упражнений, 2-4 раунда с отдыхом 2 минуты.

Сюда входят:

  • Румынская тяга
  • Тяга в наклоне
  • Толчок штанги (push press)
  • Жим стоя (strict press)
  • Обратный выпад с подъёмом колена
  • Присед со штангой узкой постановкой ног
  • Присед со штангой широкой постановкой ног

Важно: для разминки используйте лёгкую штангу, чтобы движения были комфортными и без чрезмерного напряжения.

Советы для максимального эффекта

  • Выполняйте движения медленно и контролируемо.
  • Следите за дыханием — выдох на усилии.
  • Постепенно увеличивайте амплитуду, но не доводите до дискомфорта.

Такой подход не только готовит мышцы к нагрузке, но и улучшает технику, что особенно важно в работе с весами. Даже 10 минут, вложенные в разминку, способны заметно повысить качество тренировки.

